Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 026 подтвержденных случая заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 89 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлено более 7 тыс. инфицированных. Крупные вспышки нового коронавируса произошли в Южной Корее (заразились 4212 человек), Италии (1694) и Иране (978).
- Всего от осложнений, вызванных этим вирусом, скончались 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае.