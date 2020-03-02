Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 марта

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в целом находится под контролем. «Приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — сказал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что россиянам «нет смысла бежать и каждому проверяться», если нет признаков заболевания или они не посещали страны, где есть подтвержденные случаи инфицирования.

В Москве появился пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием отметили, что до получения результатов анализов говорить о первом инфицированном нельзя: за последние несколько месяцев подозрение на коронавирус было у нескольких человек, но диагноз в итоге ни у кого не подтвердился.

В петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА сообщили, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции могут пройти уже в третьем квартале этого года, а в четвертом ее начнут испытывать на мышах.



Ситуация в других странах