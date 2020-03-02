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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 марта

Число зараженных новым коронавирусом превысило 89 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Главное — в материале РБК
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 026 подтвержденных случая заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 89 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая уже выявлено более 7 тыс. инфицированных. Крупные вспышки нового коронавируса произошли в Южной Корее (заразились 4212 человек), Италии (1694) и Иране (978).

  • Всего от осложнений, вызванных этим вирусом, скончались 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае.

Ситуация в России

  • Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в целом находится под контролем. «Приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — сказал он.

  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что россиянам «нет смысла бежать и каждому проверяться», если нет признаков заболевания или они не посещали страны, где есть подтвержденные случаи инфицирования.

  • В Москве появился пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием отметили, что до получения результатов анализов говорить о первом инфицированном нельзя: за последние несколько месяцев подозрение на коронавирус было у нескольких человек, но диагноз в итоге ни у кого не подтвердился.

  • В петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА сообщили, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции могут пройти уже в третьем квартале этого года, а в четвертом ее начнут испытывать на мышах.

    Ситуация в других странах

  • Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 130 человек, случаи заболевания подтверждены в 12 регионах. Из-за вспышки вируса в стране временно закрылся Лувр, в США скончался второй человек.

  • Первые три случая заражения коронавирусом зафиксировали в Чехии. Как сообщили в Минздраве страны, заболевшие недавно вернулись из Италии, где произошла вспышка заболевания.

  • В Италии число жертв коронавируса выросло до 34 человек. На фоне вспышки заболевания в стране появились сообщения о недомогании папы римского Франциска, который из-за простуды пропустит традиционные церковные мероприятия.

  • В Таиланде и Австралии выявили первые случаи летального исхода от коронавирусной инфекции. В Таиланде скончался 35-летний мужчина, который также болел лихорадкой денге. В Австралии умер пожилой мужчина, ранее эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess.

  • Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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