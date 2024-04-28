Мужчина получил год условно за неявку в военкомат на Украине «из-за похмелья»

На Украине мужчину осудили на год за неявку в военкомат из-за похмелья

На Украине мужчина получил год условно за неявку в военкомат по причине «похмелье», сообщает издание «Страна» со ссылкой на приговор Красиловского районного суда Хмельницкой области.

По словам подсудимого, после получения повестки он напился за день до назначенной даты явки, а затем не смог прийти в ТЦК — аналог российского военкомата — из-за сильного похмелья. Подсудимому было плохо, поэтому он не явился по вызову.

На суде мужчина заявил, что готов отправиться служить, но суд все равно дал ему год испытательного срока — вместо, как уточняет «Страна», трех лет тюрьмы. Смягчающим обстоятельством признали раскаяние и признание своей вины.

В конце апреля «Страна» сообщила, что в соцсетях появилось видео конфликта с пьяными сотрудниками ТЦК во Львовской области. По данным издания, военкомы задержали волонтера, который возвращался из Польши, куда перевез бездомных собак из прифронтовых районов. Женщины на видео утверждают, что сотрудники ТЦК пьяны, «кидаются на людей, матерят их и озвучивают угрозы». Украинки вызвали полицию.