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Финансы ,  
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ЦБ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд

Банк России на первом в 2020 году заседании в шестой раз подряд опустил ключевую ставку — до 6%. В прошлом году он снизил ее в совокупности на 1,5 п.п., однако смягчение политики до сих пор не сказалось на росте цен
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 6% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такого исхода накануне заседания ждали 22 из 34 опрошенных Bloomberg аналитиков, еще 12 прогнозировали паузу в снижении.

Главным аргументом в пользу снижения ставки было замедление инфляции. Месячный рост цен в январе составил 0,4%, а с коррекцией на сезонность был практически нулевым, годовой замедлился до 2,5% с 3% в декабре, указывали аналитики «ВТБ Капитала». Таким образом, хотя ЦБ начал снижать ставку более полугода назад и опустил в общей сложности на 1,5 п.п., цены до сих пор на это заметно не отреагировали, обращали внимание экономисты инвестбанка: годовой рост цен не приближается к целевому для ЦБ уровню 4%, а все больше отдаляется от него, и по итогам 2020 года может оказаться ниже прогнозных 3,5–4%.

Аналитики Нордеа Банка, однако, считают, что эффект от прошлогодних действий пока просто не полностью реализовался, поскольку снижение ставки сказывается на инфляции в течение четырех-шести кварталов.

Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ
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Ряд инфляционных факторов заставлял экспертов сомневаться в необходимости снижения ставки в феврале. Прежде всего — анонсированные в январе президентом Владимиром Путиным дополнительные меры социальной поддержки, направленные на улучшение демографической ситуации и снижение уровня бедности. Какие именно расходы планируются, станет известно лишь на следующей неделе — соответствующие поправки Минфин подготовит до 11 февраля. Однако в 2017 году инфляция практически не отреагировала на расходование сопоставимой суммы (200 млрд руб.) на единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. руб., отмечал главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Не в пользу снижения ставки говорил и более слабый относительно декабря 2019 года курс рубля. Как правило, если накануне заседания курс снижается, ЦБ принимает более консервативное решение, если укрепляется — более мягкое, пояснял Исаков. Однако осенью 2019 года аналитики ЦБ признали, что чувствительность рубля к ослаблению валютного курса снизилась — с 1 п.п. при снижении курса на 10% до 0,6 п.п.

Падение рынка акций ускорилось на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом
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Еще один фактор риска — распространение эпидемии коронавируса в Китае, борьба с которым грозит замедлением мировой экономики, а следовательно и российской. Однако о масштабе последствий можно будет судить лишь по итогам февраля: нервозность рынков может сойти на нет так же внезапно, как возникла, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ключевая ставка ЦБ
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Эксперты предсказали новое снижение ставки ЦБ
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