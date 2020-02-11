ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 12:39
ФСБ допросила замминистра транспорта Подмосковья по делу о хищении земель Общество, 17:13 В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами Политика, 17:05 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 11 февраля Общество, 17:02 Перерегистрация цен и тенденции рынка: главное в фармацевтике и медицине Pro, 16:58 Власти предложили пилотный регион для теста «плоских» тарифов «Аэрофлота» Общество, 16:54 В Москве задержали подозреваемого в серии изнасилований Общество, 16:47 Больница в Перми опровергла убийства пациентов ее анестезистом Общество, 16:42 Генконсул сообщил об обвинениях в адрес капитанов катеров в Таиланде Общество, 16:26 Полиция задержала стрелявшего у храма на юге Москвы Общество, 16:24 Отец Романа Еременко стал главным тренером юрмальского «Спартака» Спорт, 16:16 Мишустин решил возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса Бизнес, 16:15 Силуанов исключил влияние смены акционера Сбербанка на вклады россиян Финансы, 16:06 «Дом должен быть заводом и музеем» — Лука Баттистелли, IKEA Pro, 16:04  Отец Нурмагомедова ответил на сообщения о блокировке счетов клуба сына Спорт, 16:03
Финансы ,  
0 

ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ. ЦБ сделает оферту миноритариям, акции Сбербанка выросли на этих новостях
Сбербанк SBER ₽257,98 +2,27% Купить
Сбербанк SBERP ₽238,29 +2,8% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, разработан и направлен в правительство, сообщили одновременно ЦБ и Минфин, которые совместно разрабатывали документ.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ. Такая инвестиция будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, так как ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, писал ранее РБК. Тема перехода пакета в Сбербанке от ЦБ к правительству поднималась еще десять лет назад, отмечал министр финансов Антон Силуанов. Ее обсуждение возобновилось в конце 2019 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что речь идет именно о продаже, а не о передаче пакета.

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Финансы

Законопроектом, разработанным Банком России, предполагается, что обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе акций будет сделано при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи. ЦБ при этом не уточняет, как будет структурирована сделка. После объявления ЦБ и Минфина (15:40 мск) акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2% — с 255,17 до 259,77 руб. за штуку.

На выкуп акций Сбербанка будут направлены ликвидные средства ФНБ, превышающие порог в 7% ВВП. «Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», — говорится в комментарии Силуанова, поступившем в РБК.

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей
Финансы

Центробанк сейчас совмещает роли акционера, регулятора и надзорного органа для Сбербанка, что приводит к «определенному конфликту интересов», объясняет ЦБ. Таким конфликтом «тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде», говорится в сообщении регулятора. Продажа Сбербанка снимет вопросы в отношении равноудаленности регулятора от участников финансового рынка, считают в ЦБ.

Такого же мнения придерживаются в Минфине. «Решение о продаже акций снимет потенциальную проблему конфликта интересов, который может возникнуть при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа», — говорится в комментарии Силуанова, который распространила пресс-служба Минфина.

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии
Финансы

Учитывая, что Сбербанк является крупнейшим финансовым институтом, «целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале», сообщил ЦБ. Одновременно «важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО «Сбербанк», его акционеров, клиентов и государства в целом». Силуанов добавил, что «смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан».

Глава Сбербанка Герман Греф в январе сказал, что тема передачи акций банка вызывает много вопросов у инвесторов. При этом он заявлял, что не видит своего места в Сбербанке, если концепция его развития изменится. Во вторник, 11 февраля, перед объявлением ЦБ и Минфина Греф проводил пресс-конференцию по итогам очередного наблюдательного совета банка. Он завершил ее около 15:40 мск, когда Минфин и ЦБ выпустили свои сообщения.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Центральный банк
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter