ЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости

Центробанк и Минфин направили в правительство законопроект о передаче акций Сбербанка. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ. ЦБ сделает оферту миноритариям, акции Сбербанка выросли на этих новостях

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Законопроект о продаже акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, разработан и направлен в правительство, сообщили одновременно ЦБ и Минфин, которые совместно разрабатывали документ.

«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости», — говорится в сообщении ЦБ. Такая инвестиция будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения, так как ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость всего пакета может составлять около 2,8 трлн руб., исходя из стоимости одной акции на Московской бирже, писал ранее РБК. Тема перехода пакета в Сбербанке от ЦБ к правительству поднималась еще десять лет назад, отмечал министр финансов Антон Силуанов. Ее обсуждение возобновилось в конце 2019 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что речь идет именно о продаже, а не о передаче пакета.

Законопроектом, разработанным Банком России, предполагается, что обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе акций будет сделано при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи. ЦБ при этом не уточняет, как будет структурирована сделка. После объявления ЦБ и Минфина (15:40 мск) акции Сбербанка за несколько минут выросли в цене более чем на 2% — с 255,17 до 259,77 руб. за штуку.