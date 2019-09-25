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Invest AG покидает «Самолет» на высоте
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Газета
Invest AG покидает «Самолет» на высоте
Газета № 146 (3101) (2509) Бизнес,
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Invest AG покидает «Самолет» на высоте
Совладельцы Evraz вышли из капитала крупной девелоперской группы
Инвесткомпания Invest AG, управляющая активами акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, продала долю в девелоперской группе «Самолет». Причиной выхода мог стать быстрый рост «Самолета» или подготовка к IPO
Александр Абрамов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Суть сделки

Инвестиционная компания Invest AG вышла из капитала девелоперской группы «Самолет», рассказал РБК гендиректор и совладелец группы Игорь Евтушевский. Invest AG, которая принадлежит акционерам Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову, с 2016 года владела 5% «Самолета». Евтушевский отметил, что он не может комментировать причины решения инвесткомпании. «В любом случае для них это была удачная инвестиция, они вышли в плюсе», — уточнил он. В Invest AG отказались от комментариев.

В «Самолете» сообщили, что Invest AG вышла из капитала «Самолета» летом 2019-го, в группе не назвали сумму сделки. В октябре 2018 года ООО «Нацэксперт» по заказу ГК «Самолет» провело оценку акций группы, согласно которой ее общая стоимость составила 81,9 млрд руб. Таким образом, 5% акций могли стоить около 4 млрд руб.

Доля Invest AG в ГК «Самолет» досталась комбинированному инвестиционному закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Проектный» под управлением «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции», уточнили в пресс-службе «Самолета». После сделки доля ЗПИФ в группе составила 9,5%, в «Самолете» не раскрывают владельцев паев фонда.

Доли остальных акционеров «Самолета» распределились следующим образом: Михаил Кенин и его семья владеют 41,5% акций, Павел Голубков — 37%, Игорь Евтушевский — 10%, еще 2% у члена совета директоров группы Антона Елистратова.

Участники сделки

Александр Абрамов и Александр Фролов занимают 20-е и 40-е места в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Их активы оцениваются в $6,2 млрд и $2,7 млрд, основа их состояния — доля в Evraz. Но бизнесмены интересуются не только черной металлургией. Абрамов и Фролов через Invest AG инвестируют в различные секторы экономики: они купили долю в сети магазинов «Азбука вкуса», в железнодорожном операторе «Трансконтейнер», инвестировали в производство фруктовых батончиков. Абрамову и Фролову также принадлежит основная доля в компании «Ферро-строй», которая занимается жилой и коммерческой недвижимостью. Например, она построила бизнес-центр Pallau RB, который был продан правительству Московской области. Среди перспективных проектов «Ферро-строя» — строительство жилого квартала на 1,2 млн кв. м на Очаковском шоссе в Москве. Долю в ГК «Самолет» Invest AG купила в 2016 году.

Предмет сделки

Группа «Самолет» (объединяет компании «Самолет Девелопмент», «Самолет две столицы» и другие) занимает шестое место в России по объемам жилищного строительства, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Группа строит 1,36 млн кв. м жилья в Москве, Ленинградской и Московской областях. На Подмосковье приходится 75% текущего строительства.

Партнером ГК «Самолет» в нескольких проектах выступает Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. В частности, ему принадлежит доля в компании «Самолет две столицы», в группе сообщили, что он не участвует в проектах на территории Подмосковья.

Ранее Евтушевский рассказывал, что у «Самолета» есть амбиции стать федеральным девелопером — расширить географию и выйти в другие регионы за счет партнерства с местными застройщиками. Группа весной заявила о планах предложить партнерство владельцам земли — небольшим девелоперам, которые не смогут перейти на проектное финансирование с 1 июля этого года. Евтушевский уточнил РБК, что компания рассматривает возможность работы по этой схеме в Краснодаре, Ростове, Тюмени и Екатеринбурге.

Причины сделки

За время пока Invest AG владела долей в «Самолете», финансовые показатели группы улучшились. Выручка по итогам 2018 года составила 38,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб. Эти показатели на 36 и 50% выше результатов 2016 года, хотя в сравнении с итогами 2017 года они снизились на 9 и 11% соответственно. Поступления от продажи недвижимости с 2016 по 2018 год выросли почти в два раза — до 42,4 млрд руб., годовой объем проданной недвижимости (по заключенным контрактам) вырос с 2016 года на 200 тыс. кв. м и составил более 500 тыс. кв. м в прошлом году.

«Думаю, Invest AG просто прокатились на росте рынка и вышли с прибылью», — говорит партнер Colliers International Станислав Бибик. Он поясняет, что в 2016 году рынок активно развивался: цены на жилье росли, так же как и продажи. «За три года рынок достиг каких-то стабилизированных показателей, и сейчас такого активного роста нет», — уточнил Бибик.

Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев тоже думает, что для Invest AG доля в «Самолете» могла быть инвестиционной спекуляцией. «Все-таки Invest AG размещает инвестиции для зарабатывания денег. У «Самолета» достаточно амбициозные планы развития, и, думаю, в 2016-м потенциал роста у них был существенный», — говорит Балоев.

В 2016 году Евтушевский пояснял, что сделка с Invest AG прошла в преддверии размещения акций на бирже. «Для выхода на IPO мы провели сделку с Invest AG, чтобы рынок понимал, что в наших партнерах серьезные инвесторы», — говорил Евтушевский.

Продажа Invest AG своей доли не меняет планов компании выйти на биржу. Сейчас Игорь Евтушевский отмечает, что компания готова к проведению IPO при благоприятной ситуации на рынке.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович высказал мнение, что выход Invest AG перед IPO «Самолета» может быть связан с потенциальным риском санкций против акционеров Evraz: оба бизнесмена — фигуранты «кремлевского доклада». В декабре прошлого года Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в группе. Эксперты тогда говорили, что это может быть связано с потенциальной угрозой санкций. «Даже если вероятность этого невелика, перед IPO такие факторы значимы», — отмечает Роганович.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: строительство , Evraz Group , «Самолет Девелопмент»
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