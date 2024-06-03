«Коммерсантъ» сообщил о возможном назначении Турчака главой Алтая

РБК писал о возможном уходе с поста главы республики Олега Хорохордина. Отставку Хорохордина источники газеты связывают со снижением доверия, а причины перехода Турчака на новую должность они не называют

Андрей Турчак (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ближайшее время может стать главой Республики Алтай, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля. Эту информацию подтвердил источник издания в администрации президента.

Собеседники издания не называют причины перехода Турчака на новую должность. Один из них лишь отметил важность Алтая с точки зрения взаимодействия с Китаем, с которым республика граничит.

Турчак занимает пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, а с 2020-го — должность первого зампреда Совета Федерации. Он координирует работу комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

РБК со ссылкой на два источника писал, что глава республики Олег Хорохордин может покинуть свой пост. Отставку Хорохордина, который руководит регионом с 2019 года, источники «Коммерсанта» связывают со снижением доверия.

Хорохордин — единственный губернатор с истекающим сроком полномочий, который пока не был на встрече с президентом Владимиром Путиным по поводу переизбрания на новый губернаторский срок, отмечал РБК.

Источники также сообщают о возможных изменениях в администрации президента. В частности, управление по обеспечению деятельности Госсовета (им руководит Александр Харичев, а курируется оно первым замглавы АП Сергеем Кириенко), планируется разделить на две части: одна будет заниматься вопросами идеологии, выборами и социологией под руководством Харичева, а вторая — непосредственно работой Госсовета. Курировать вторую структуру будет новый помощник президента Алексей Дюмин. На прошлой неделе Дюмин был назначен секретарем Госсовета. Кроме того, может быть создано новое управление, которое будет отвечать за вопросы культуры, а курировать его будет помощник президента Владимир Мединский. Сейчас за это отвечает управление по общественным проектам во главе с Сергеем Новиковым.

На прошлой неделе ушли в отставку глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (последняя женщина — глава региона в стране) и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Врио главы ХМАО стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук, а врио самарского губернатора — экс-глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев (на данный момент он самый молодой руководитель региона — ему 34 года).

В мае были назначены врио губернаторов еще пяти регионов: Кемеровской области — Илья Середюк вместо Сергея Цивилева, Курской — Алексей Смирнов вместо Романа Старовойта, Калининградской — Алексей Беспрозванных вместо Антона Алиханова, Тульской — Дмитрий Миляев вместо Дюмина, а также Хабаровского края — Дмитрий Демешин вместо Михаила Дегтярева.

Цивилев стал министром энергетики, Старовойт — министром транспорта, Алиханов — министром промышленности и торговли, а Дегтярев — министром спорта.