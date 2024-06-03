У аэропорта Пензы появился указатель для тех, кто перепутал ее с Пермью

Фото: Олег Ягов / VK

Рядом с аэропортом в Пензе появился дорожный указатель с надписью «Пермь» и указанием расстояния до этого города — 1180 км, сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов в VK.

«Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал он.

По словам Ягова, знак поставили в ответ на «креатив пермских художников».

Речь идет о надписи «Добро пожаловать в Пензу!», которая появилась 21 мая на площадке закрытого авиационного музея.

Фото рисунка опубликовал автор работы — пермский художник Лев Губин в своем Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской).

Художник таким рисунком решил пошутить на тему того, что города Пермь и Пенза часто путают, сообщило агентство 59.ru.

Локацию тогда выбрали неслучайно — над этим местом самолеты летают достаточно низко, поэтому с неба можно увидеть надпись, уточняет агентство.