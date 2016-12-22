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Совладельцы Evraz инвестируют в производство фруктовых батончиков
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Совладельцы Evraz инвестируют в производство фруктовых батончиков
Бизнес, 10:31
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Совладельцы Evraz инвестируют в производство фруктовых батончиков

Фонд Invest AG, находящийся под контролем совладельцев Evraz ​Александра Абрамова и Александра Фролова, инвестирует в производителя питательных батончиков «Биофудлаб» (батончики Bite). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельца «Биофудлаба» Bite Елену Шифрину и представителя Invest AG.

Точная сумма сделки пока неизвестна, однако, по данным источника издания, близкого к одной из сторон, речь идет о нескольких миллионах долларов.

Шифрина рассказала изданию, что Invest AG приобретет новые бумаги «Биофудлаба», а полученные средства компания намерена направить на расширение сети дистрибуции, выход на европейские и азиатские рынки и расширение наименований продуктов с 40 до 70. Сделка, по ее словам, должна быть закрыта до конца года.

Как отмечает газета, Invest AG и ранее проявлял интерес к проектам, связанным с продажей продуктов питания. Так, вместе с Millhouse Романа Абрамовича фонд владеет 36,9% ретейлера «Азбука вкуса».

Накануне стало известно, что Millhouse Романа Абрамовича инвестировала $6 млн в разработку лекарства от рака, работу над которым ведет биотехнологическая компания OncoTartis Inc. (американская «дочка» резидента Сколково «Онкотартис»). Клинические испытания препарата должны начаться в 2018 году в США.

Теги: Evraz , батончики , снеки
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