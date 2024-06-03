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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области погиб водитель атакованного дроном автомобиля

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Муром Белгородской области погиб водитель автомобиля, который был атакован дроном-камикадзе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, взрыв произошел, когда автомобиль двигался по дороге.

«ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что личность погибшего еще не установлена. В результате взрыва машина полностью сгорела.


 

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Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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