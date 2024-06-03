В Белгородской области погиб водитель атакованного дроном автомобиля
В селе Муром Белгородской области погиб водитель автомобиля, который был атакован дроном-камикадзе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, взрыв произошел, когда автомобиль двигался по дороге.
«ЧП произошло в селе Муром Шебекинского городского округа. К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что личность погибшего еще не установлена. В результате взрыва машина полностью сгорела.
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