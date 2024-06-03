Игрока «Тоттенхэма» ограбили в Каннах, распылив в лицо газовый баллончик
Малийский полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума стал жертвой уличного ограбления во французских Каннах, преступники брызнули ему в лицо из газового баллончика и украли часы за €305 тыс. Об этом сообщает The Sun.
На 27-летнего футболиста и его жену напали двое грабителей в ночь на воскресенье возле пятизвездочного отеля на набережной Круазет, когда они вышли из машины. Пара пыталась убежать в отель, но его двери оказались заперты, сообщил Биссума полиции.
Биссума планировал провести в Каннах несколько дней, но после ограбления вернулся в Лондон.
В «Тоттенхэме» сообщили, что знают об инциденте с игроком.
Биссума в минувшем сезоне провел 28 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ.
В январе полузащитник заразился малярией во время Кубка африканских наций в Кот-д'Ивуаре, но продолжил играть.
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