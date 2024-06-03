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Игрока «Тоттенхэма» ограбили в Каннах, распылив в лицо газовый баллончик

Игрока «Тоттенхэма» Биссума ограбили в Каннах, распылив в лицо газовый баллончик
Ив Биссума планировал провести несколько дней в Каннах. Ранним утром на него с женой на набережной Круазет напали грабители с газовым баллончиком и забрали дорогие часы. После этого футболист вернулся в Англию
Ив Биссума
Ив Биссума (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Малийский полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума стал жертвой уличного ограбления во французских Каннах, преступники брызнули ему в лицо из газового баллончика и украли часы за €305 тыс. Об этом сообщает The Sun.

На 27-летнего футболиста и его жену напали двое грабителей в ночь на воскресенье возле пятизвездочного отеля на набережной Круазет, когда они вышли из машины. Пара пыталась убежать в отель, но его двери оказались заперты, сообщил Биссума полиции.

Биссума планировал провести в Каннах несколько дней, но после ограбления вернулся в Лондон.

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В «Тоттенхэме» сообщили, что знают об инциденте с игроком.

Биссума в минувшем сезоне провел 28 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ.

В январе полузащитник заразился малярией во время Кубка африканских наций в Кот-д'Ивуаре, но продолжил играть.

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Анна Сатдинова
Футбол Тоттенхэм
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