СДЭК сообщила о возобновлении курьерской доставки после сбоя

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Служба доставки документов и грузов СДЭК выдала большую часть задержанных посылок и возобновила курьерскую доставку, сообщила РБК пресс-служба компании.

«Движение отправлений возобновлено, большая часть задержанных посылок выдана, оставшиеся планируем выдать в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Также был возобновлен прием отправлений, в том числе при помощи курьеров. «Сейчас еще остаются некоторые ограничения, над устранением которых мы активно работаем: прием ведется только по стандартным тарифам, специальные условия временно не применяются», — уточнили в СДЭК.

Сайт, личные кабинеты физических и юридических лиц, мобильное приложение сервиса работают в обычном режиме, отметили в компании. «Тем не менее у нас остается много задач, мы работаем над тем, чтобы вернуться к прежним скорости, объемам и удобству для всех наших клиентов», — добавили там.

26 мая в работе СДЭК произошел сбой: служба приостановила обработку заказов, сайт сервиса и приложение перестали открываться. Также сервис прекратил прием и выдачу посылок в пунктах выдачи заказов. Компания заверила, что отправления клиентов находятся в безопасности.

29 мая сайт СДЭК частично восстановил работу. В тот же день пункты выдачи заказов начали выдавать готовые посылки.

Сбой произошел из-за атаки хакерской группы Head Mare. Ущерб от неполадок в работе сервиса эксперты оценили в сумму от 300 млн до 1 млрд руб.