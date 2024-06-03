Ликсутов рассказал о новом городском вокзале на Кутузовской

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

На станции Кутузовская завершили формирование нового городского вокзала, который объединит метрополитен, МЦК и МЦД. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пересадка с МЦД на Филевскую линию метро оформлена в виде пешеходной галереи длиной 160 м с панорамным видом, рассказал заммэра. «Надземный переход не просто удобный: с него открывается вдохновляющий вид. А чтобы вы больше узнали о развитии транспорта в этом районе, мы разместили здесь и фотовыставку», — добавил Ликсутов.

«Москва-Сити и Кутузовская — два московских городских вокзала, которые сделали комфортнее и быстрее ежедневные поездки сотрудников бизнес-кластеров города и жителей соседних районов, — продолжил вице-мэр. — Между ними также сформирована удобная связь». Так, из штаб-квартиры «Сбера» можно попасть в ММДЦ «Москва-Сити» всего за семь минут, воспользовавшись МЦД-4. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы и дальше продолжим развивать современную инфраструктуру», — заверил Ликсутов.

В будущем со станции Кутузовской МЦД-4 можно будет перейти в штаб-квартиру «Сбера» напрямую, не выходя на улицу. А к 2030 году в мэрии ожидают роста пассажиропотока через новый городской вокзал на 25% — до 69 тыс. человек в сутки.