Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Мухаммад Шарипзода (Фото: moscowcourts / Telegram)

Московский городской суд оставил под стражей до 22 августа участника подготовки нападения в «Крокус Сити Холле» Мухаммада Шарипзоду, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Басманный суд 16 мая продлил четырем обвиняемым по делу о теракте арест до 22 августа 2024 года.

Апелляционная жалоба на продление ареста Мухаммаду Шарипзоде и еще троих фигурантов поступила 19 мая, говорится в карточке дела.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Шарипзода обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Предполагаемых исполнителей — уроженцев Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду — задержали на следующий день, с тех пор они находятся под арестом.

Всего по делу арестовали 18 человек.