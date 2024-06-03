Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА

Решение было принято руководством ЦСКА. В этом сезоне армейцы заняли шестое место в РПЛ и не смогли защитить титул обладателей Кубка России

Владимир Федотов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Владимир Федотов покинул пост главного тренера московского ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба.

Решение о прекращении сотрудничества с тренером было принято руководством ЦСКА. У Федотова был еще год контракта с армейцами.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок России и взял серебряные медали РПЛ.

В этом сезоне армейцы дошли до финала «пути РПЛ» в Кубке, где уступили «Зениту», а в РПЛ заняли шестое место.

Вместе с Федотовым ЦСКА покинут члены его штаба Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

В середине мая «РБ Спорт» сообщил, что Федотов возглавит казанский «Рубин», а главным тренером ЦСКА может стать Сергей Игнашевич.

В ЦСКА на это заявили, что «не в курсе подобного сценария».

Игнашевич накануне объявил об уходе из калининградской «Балтики», которая дошла до суперфинала Кубка России, но по итогам сезона вылетела из РПЛ.

Федотов в качестве тренера раньше работал также в «Урале», «Оренбурге» и «Сочи».