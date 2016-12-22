В преддверии IPO девелопера «Самолет» оценили почти в 82 млрд руб.

АО «Группа компаний «Самолет» планирует до 7 ноября принять решение о крупной сделке, говорится в сообщении компании. У тех акционеров, которые на внеочредном собрании выступят против этой сделки или воздержатся от голосования, ценные бумаги могут быть выкуплены, решил совет директоров. Выкуп будет происходить по цене, определенной независимым оценщиком — ООО «Нацэксперт»: по состоянию на 30 сентября это 1364,57 руб. за бумагу.

Сейчас у АО «Группа компаний «Самолет» 60 млн 40 выпущенных акций. Таким образом, общая стоимость всей группы, по версии «Нацэксперта», составляет 81,9 млрд руб. Это первая публично озвученная оценка девелопера.

​«Самолет» планирует провести размещение на Московской бирже. Источник, близкий к группе, уточняет, что анонсированная крупная сделка — будущее IPO компании. «Параметры крупной сделки являются коммерческой тайной, и эмитент не имеет права раскрывать их на данном этапе, и кроме того по закону не обязан этого делать», — заявил представитель «Самолета». РБК направил запрос в «Нацэксперт».

В июле общее собрание акционеров ГК «Самолет» приняло решение обратится с заявлением о листинге на Московскую биржу и выпуске 50 млн дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции по открытой подписке. Таким образом, на бирже планируется разместить 45,45% акций компании. Организаторами размещения станут банки ВТБ и JPMorgan, компания может привлечь $250 млн, сообщал в июле ранее Bloomberg. Источник, близкий к компании тогда говорил РБК, что «это нижняя планка» и в компании рассчитывают привлечь более $300 млн и использовать деньги от продажи акций на развитие компании.

О планах провести IPO ГК «Самолет» впервые в 2016 году сообщил гендиректор компании Игорь Евтушевский.

Группа «Самолет» была основана в 2012 году и, по данным Единого реестра застройщиков, сейчас занимает седьмое место по объему текущего строительства в России — 1,1 млн кв.м. В 2017 года выручка группы составила 41,9 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб., чистый долг — 1 млрд руб.

Учредителем компании является сингапурская Samolet Development Pte. Ltd. По данным самой группы, девелопер был основан Игорем Евтушевским и совладельцем ПАО «Русская аквакультура» (ранее — «Русское море») Михаилом Кениным. Еще одним партнером девелопера считается партнер Кенина по «Русской аквакультуре» Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам самого губернатора, его брат «принципиально не участвует в проектах в Московской области». Кроме Подмосковья «Самолет» строит жилые комплексы в Москве и Ленинградской области.

Среди российских девелоперов всего три публичные компании. Это группа «Пик» Сергея Гордеева, крупнейший в стране застройщик жилья. Его капитализация 8 октября на Московской бирже равнялась 229,9 млрд руб. Торгуются на Московской бирже также акции «Группы ЛСР» Андрея Молчанова. Ее капитализация на 8 октября — 69,4 млрд руб. В 2011 году IPO в Лондоне провела группа «Эталон» Вячеслава Заренкова. Ее капитализация достигает £535,69 млн, или 46,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 8 октября.