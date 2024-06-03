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Замглавы Росгвардии в Волгограде уволили после конфликта со скорой

Замглавы Росгвардии в Волгограде уволили после конфликта со скорой помощью
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Заместителя директора ФГУП «Охрана» управления Росгвардии по Волгоградской области Петра Евсеева, который перегородил проезд машине скорой помощи, уволили. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Зам. директора Волгоградского филиала ФГУП «Охрана» (подведомственно Росгвардии) Петр Евсеев, устроивший накануне «разборки» с каретой скорой помощи, уволен с работы. Такое решение принято руководством Росгвардии», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он добавил, что Евсееву грозит административная ответственность за то, что не пропустил машину скорой помощи.

В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 6.36 — воспрепятствование оказанию медицинской помощи. За ее нарушение грозит штраф до 5 тыс. руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

31 мая портал «Волгоград онлайн» опубликовал видео, на котором видно, как автомобиль марки Jaecoo стоял в арке дома так, что машина скорой помощи не могла проехать. Сам водитель машины Евсеев ходил рядом, а на фоне были слышны звуки работающей сирены. Позже к мужчине подошли два сотрудника Росгвардии, после разговора с ними он освободил проезд машине медиков.

Как рассказал директор станции скорой медицинской помощи «Неотложка» Сергей Криковцев, бригада освободилась с одного вызова и получила другой, однако водитель легковой машины перегородил выезд. «После длительного стояния водитель легкового автомобиля все-таки освободил проезд, и бригада поехала на вызов. Люди не пострадали, но бригада была задержана по пути к очередному вызову», — добавил Криковцев.

Сам Евсеев в разговоре с «Волгоград онлайн» подтвердил, что на видео его машина, а сам он готовит иск за клевету. «Водителю скорой помощи ничто не мешало повернуть налево и уехать. Вместо этого он включил сирену, чтобы возбудить людей», — сказал замглавы волгоградского филиала Росгвардии.

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Теги
Росгвардия Волгоград Волгоградская область увольнение Скорая помощь
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