Стало известно, кто представит США на конференции по Украине в Швейцарии

На мирный саммит по Украине поедет вице-президент Камала Харрис, ее будет сопровождать советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Конференция пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию не пригласили

Камала Харрис (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис поедет на конференцию по Украине в Швейцарии, сообщается на сайте Белого дома.

«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в cаммите мира по Украине. Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харрис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН», — говорится в заявлении Белого дома.

Ее будет сопровождать советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщал Bloomberg, американский президент Джо Байден не поедет на саммит из-за встречи с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии. Позднее Белый дом не подтвердил участие Байдена в конференции. Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал американского лидера. «Его отсутствию будет аплодировать [президент России Владимир] Путин, причем стоя», — заявил Зеленский.

Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию на нее не позвали. «На этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии. Украинский лидер заверил, что после саммита Киев передаст Москве наработки по трем пунктам украинской «формулы мира», которые планируется обсуждать в Швейцарии. Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении украинских детей, которых вывезли в Россию. Москва исключала переговоры на основе «формулы мира» Зеленского.

В Кремле заявили, что предстоящая конференция «абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины», так как пройдет без участия России. Глава МИД Сергей Лавров призвал «мировое большинство» не поддаваться давлению западных стран и отказаться от участия в ней. Он считает целью этой встречи «не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта на Украине», а «выработку и предъявление России неприемлемого ультиматума».