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Политика ,  
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Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил информационную безопасность
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности», — сказал Путин. Первым с докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

Глава государства регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее совещание состоялось 31 мая. Одной из тем обсуждения стало укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Первым выступил тогда министр иностранных дел Сергей Лавров.

На совещании 13 мая члены Совета безопасности говорили о выстраивании отношений с «ближайшими соседями», с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.

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Владимир Путин Совет безопасности информационная безопасность
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Максут Шадаев фото

Максут Шадаев

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
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