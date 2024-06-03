Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности», — сказал Путин. Первым с докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Глава государства регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее совещание состоялось 31 мая. Одной из тем обсуждения стало укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Первым выступил тогда министр иностранных дел Сергей Лавров.
На совещании 13 мая члены Совета безопасности говорили о выстраивании отношений с «ближайшими соседями», с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.
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