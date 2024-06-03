Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность

Путин на совещании с членами Совбеза обсудил информационную безопасность

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности», — сказал Путин. Первым с докладом выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Глава государства регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Предыдущее совещание состоялось 31 мая. Одной из тем обсуждения стало укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Первым выступил тогда министр иностранных дел Сергей Лавров.

На совещании 13 мая члены Совета безопасности говорили о выстраивании отношений с «ближайшими соседями», с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве.