МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова

Андрей Сидельников (Фото: sidelnikov_official / Telegram)

МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова (признан иностранным агентом) — экс-руководителя созданной Борисом Березовским партии «Либеральная Россия». В октябре 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов за то, что он призвал предоставить Украине оружие и негативно высказывался о России.

Сидельникова разыскивают по статье Уголовного кодекса. В базе не указали, по какой именно.

По данным ТАСС, ему вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса.

Следственный комитет 31 мая возбудил дело в отношении Сидельникова за то, что в ходе собрания «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной в России) в Польше он призвал наносить удары с помощью беспилотников по избирательным участкам в дни выборов президента России в марте 2024 года. Сам «Съезд» прошел в ноябре 2023 года.

В 2005 году Сидельников возглавил молодежную оппозиционную организацию «Пора». В 2007 году он переехал в Великобританию и получил там политическое убежище, в настоящее время Сидельников также находится за границей.