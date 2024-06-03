 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Сидельников
Андрей Сидельников (Фото: sidelnikov_official / Telegram)

МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова (признан иностранным агентом) — экс-руководителя созданной Борисом Березовским партии «Либеральная Россия». В октябре 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов за то, что он призвал предоставить Украине оружие и негативно высказывался о России.

Сидельникова разыскивают по статье Уголовного кодекса. В базе не указали, по какой именно.

МВД объявило в розыск бывшего журналиста «Дождя» Бакалейко
Политика
Богдан Бакалейко

По данным ТАСС, ему вменяются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса.

Следственный комитет 31 мая возбудил дело в отношении Сидельникова за то, что в ходе собрания «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной в России) в Польше он призвал наносить удары с помощью беспилотников по избирательным участкам в дни выборов президента России в марте 2024 года. Сам «Съезд» прошел в ноябре 2023 года.

В 2005 году Сидельников возглавил молодежную оппозиционную организацию «Пора». В 2007 году он переехал в Великобританию и получил там политическое убежище, в настоящее время Сидельников также находится за границей.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Теги
МВД розыск терроризм
Материалы по теме
МВД объявило в розыск замглавы офиса украинского президента
Политика
В МИД Литвы вызвали представителя России из-за розыска чиновников
Политика
Художника Станислава Шминке объявили в розыск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 16:36
Игрока «Тоттенхэма» ограбили в Каннах, распылив в лицо газовый баллончик Спорт, 18:56
СДЭК сообщила о возобновлении курьерской доставки после сбоя Бизнес, 18:45
6 июня пройдет сессия «Беспилотные фантазии автономной экономики» РБК Events, 18:38
В Белгородской области погиб водитель атакованного дроном автомобиля Политика, 18:36
В мае криптостартапы привлекли почти $1 млрд. Что поддерживает венчур Крипто, 18:35
Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 18:28
Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА Спорт, 18:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Московские загсы предупредили об увеличении времени оказания услуг Общество, 18:24
Замглавы Росгвардии в Волгограде уволили после конфликта со скорой Общество, 18:19
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100% из-за сбоя на NYSE Инвестиции, 18:15
Стало известно, кто представит США на конференции по Украине в Швейцарии Политика, 18:12
Ликсутов рассказал о новом городском вокзале на Кутузовской Общество, 18:03
Путин обсудил с членами Совбеза информационную безопасность Политика, 17:39
Новичок РПЛ не будет менять тренера перед сезоном Спорт, 17:27