«Москвич» сообщил о падении продаж второй месяц подряд

В марте 2024 года «Москвич» установил рекорд по продажам, реализовав почти 3 тыс. автомобилей. С тех пор два месяца подряд этот показатель падает

Фото: Autonews.ru

По итогам мая 2024 года автозавод «Москвич» реализовал 1750 автомобилей, в том числе почти 200 седанов «Москвич 6» и около 140 электромобилей «Москвич 3е». Все остальные проданные автомобили — это кроссовер «Москвич 3». Такие данные по запросу Autonews.ru предоставила пресс-служба предприятия.

Всего с начала года продано более 8,7 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе 700 седанов «Москвич 6» и почти 600 электромобилей «Москвич 3е», добавила пресс-служба автозавода.

Продажи «Москвича» в мае оказались ниже показателя апреля 2024 года. Тогда автозавод реализовал более 2,2 тыс. автомобилей. В свою очередь, в марте 2024 года уровень продаж московского автозавода достиг максимума в почти 3 тыс. автомобилей. Таким образом, продажи «Москвича» снижаются два месяца подряд.

Всплеск продаж в марте объяснялся тем, что в марте «Москвич» существенно снизил цены на все свои модели 2023 года выпуска, устроив «распродажу». Например, базовая версия кроссовера «Москвич 3» после снижения цены стоила 1 590 000 руб. В феврале цены на эту модель начинались от 2 220 000 руб. (тогда на нее действовала прямая скидка от производителя в размере 100 000 руб., после снижения цены ее убрали). Таким образом, «Москвич 3» стал самым дешевым кроссовером на российском рынке.

Уже в апреле цены на автомобили автозавода увеличились. Так, «Москвич 3» прибавил 65 тыс. руб. «Москвич 6» подорожал на 64 тыс. руб., а электромобиль «Москвич 3е» стал дороже на 150 тыс. руб.