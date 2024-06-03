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Новичок РПЛ не будет менять тренера перед сезоном

Владелец «Акрона»: Тедеев останется главным тренером команды в РПЛ
Заур Тедеев возглавляет «Акрон» с декабря, его контракт действует еще один сезон. Тольяттинский клуб в стыковых матчах победил «Урал» и впервые вышел в РПЛ
Заур Тедеев
Заур Тедеев (Фото: Официальная страница ФК «‎Акрон» в VK)

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев продолжит руководить командой после выхода в РПЛ, заявил «Матч ТВ» владелец тольяттинского клуба Павел Морозов.

Созданный в 2018 году «Акрон» вышел в РПЛ через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тедеев возглавляет команду с декабря.

«Тедеев останется главным тренером команды в РПЛ. У него контракт до конца следующего сезона», — сказал Морозов.

«Акрон» обыграл «Урал» по сумме двух матчей — 2:0, 1:2.

Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ
Спорт
Игроки &laquo;Акрона&raquo;

В прошлом сезоне «Акрон» дошел до финала «пути регионов» в Кубке России, выбив «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Тедеев до прихода в «Акрон» работал в «Алании» и системе «Ростова».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Акрон
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