Новичок РПЛ не будет менять тренера перед сезоном
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев продолжит руководить командой после выхода в РПЛ, заявил «Матч ТВ» владелец тольяттинского клуба Павел Морозов.
Созданный в 2018 году «Акрон» вышел в РПЛ через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом». Тедеев возглавляет команду с декабря.
«Тедеев останется главным тренером команды в РПЛ. У него контракт до конца следующего сезона», — сказал Морозов.
«Акрон» обыграл «Урал» по сумме двух матчей — 2:0, 1:2.
В прошлом сезоне «Акрон» дошел до финала «пути регионов» в Кубке России, выбив «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
Тедеев до прихода в «Акрон» работал в «Алании» и системе «Ростова».
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