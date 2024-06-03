Московские загсы предупредили об увеличении времени оказания услуг
Федеральная государственная информационная система ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр) работает нестабильно по техническим причинам, а время оказания услуг в органах ЗАГС Москвы может быть увеличено, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
По ее информации, среди таких услуг — первичная регистрация актов гражданского состояния (регистрация рождения, смерти, заключения и расторжения брака), дооформление записи акта о расторжении брака вторым супругом, регистрация перемены имени и установления отцовства, а также выдача повторных документов.
Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП Роскомнадзора) зафиксировал, что ряд государственных сайтов оказались частично недоступными с 11:50 мск 3 июня. В качестве предварительной причины там назвали сбой на одном из участков магистральной сети связи. В ведомстве указали, что проводится анализ. Какие именно сайты стали недоступны, не уточняется.
ЦМУ ССОП был создан в рамках реализации законодательства о «суверенном Рунете» на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).
Подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров были проблемы с доступом к сайтам Кремля, Госдумы, правительства, Следственного комитета, разных министерств и ведомств, а сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома». В Минцифры комментировали РБК, что проблемы в работе сайтов государственных органов были вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».
В январе 2024 года сайт и мобильное приложение «Госуслуги» также по техническим причинам становились недоступными.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба