Московские загсы предупредили об увеличении времени оказания услуг

Среди услуг, время оказания которых может быть увеличено, — первичная регистрация рождения, смерти, расторжения брака, выдача повторных документов. Роскомнадзор зафиксировал, что ряд государственных сайтов частично недоступны

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Федеральная государственная информационная система ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр) работает нестабильно по техническим причинам, а время оказания услуг в органах ЗАГС Москвы может быть увеличено, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

По ее информации, среди таких услуг — первичная регистрация актов гражданского состояния (регистрация рождения, смерти, заключения и расторжения брака), дооформление записи акта о расторжении брака вторым супругом, регистрация перемены имени и установления отцовства, а также выдача повторных документов.

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП Роскомнадзора) зафиксировал, что ряд государственных сайтов оказались частично недоступными с 11:50 мск 3 июня. В качестве предварительной причины там назвали сбой на одном из участков магистральной сети связи. В ведомстве указали, что проводится анализ. Какие именно сайты стали недоступны, не уточняется.

ЦМУ ССОП был создан в рамках реализации законодательства о «суверенном Рунете» на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).

Подобный сбой наблюдался в марте 2021 года. Тогда у клиентов разных провайдеров были проблемы с доступом к сайтам Кремля, Госдумы, правительства, Следственного комитета, разных министерств и ведомств, а сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома». В Минцифры комментировали РБК, что проблемы в работе сайтов государственных органов были вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома».

В январе 2024 года сайт и мобильное приложение «Госуслуги» также по техническим причинам становились недоступными.