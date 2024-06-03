Новый глава Минобороны Белоусов появился в форме на совещании Совбеза с Путиным

Совещание Путина с членами Совбеза проходило по видеосвязи. Белоусов был назначен на пост министра обороны в мае вместо Сергея Шойгу, который стал секретарем Совета безопасности

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Назначенный в мае министром обороны Андрей Белоусов появился в форме на совещании членов Совета безопасности с президентом. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отмечает ТАСС, звезда на погонах Белоусова не означает, что он стал генералом, министр сохраняет гражданский чин — действительного госсоветника 1-го класса, который соответствует званию генерала армии. Для служащих Минобороны такого ранга полагаются погоны с одной шитой серебром звездой, у военных она золотая.

Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на нем обсуждались вопросы информационной безопасности.

Путин назначил Белоусова новым главой Минобороны 14 мая. До этого, с 2020 года, он занимал пост первого вице-премьера. На новой должности Белоусов сменил Сергея Шойгу, который возглавлял ведомство с 2012 года.

Президент, объясняя назначение чиновника, назвал его «одним из лучших экономистов в стране» и отметил, что тот «должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», а также найти баланс между «пушками и маслом».

Шойгу стал секретарем Совета безопасности.