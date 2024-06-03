Даниил Медведев проиграл де Минауру и не смог выйти в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Россиянин в четырех сетах уступил австралийцу Алексу де Минауру. По ходу матча Медведеву потребовалась медицинская помощь. Он был последним россиянином в мужском одиночном разряде турнира

Даниил Медведев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В 1/8 финала Медведев встречался с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минауром и проиграл со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

Во втором сете Медведеву понадобился медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.

Россиянин ранее выиграл у австралийца шесть встреч из восьми.

В четвертьфинале де Минаур сыграет с Александром Зверевым (Германия) или Хольгером Руне (Дания).

На «Ролан Гаррос» Медведев только раз доходил до четвертьфинала в 2021 году.

Медведев был последним из россиян в мужском одиночном разряде турнира.