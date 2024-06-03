Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В 1/8 финала Медведев встречался с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минауром и проиграл со счетом 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.
Во втором сете Медведеву понадобился медицинский тайм-аут из-за проблем с ногой.
Россиянин ранее выиграл у австралийца шесть встреч из восьми.
В четвертьфинале де Минаур сыграет с Александром Зверевым (Германия) или Хольгером Руне (Дания).
На «Ролан Гаррос» Медведев только раз доходил до четвертьфинала в 2021 году.
Медведев был последним из россиян в мужском одиночном разряде турнира.
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