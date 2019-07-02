«Платон» пошел на обгон

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» претендует на обслуживание всех дорожных камер фиксации нарушений ПДД

Оператор системы «Платон» — СП «Ростеха» и Игоря Ротенберга — может получить статус единственного исполнителя работ на дорожной сети камер фиксации нарушений ПДД. За этот проект с ним конкурирует еще одна структура «Ростеха»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС), которой владеют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг и госкорпорация «Ростех», может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию на российских дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Такое предложение заместитель министра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему сферу транспорта (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в правительстве).

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». В своем письме замминистра транспорта подчеркивает, что «Платон» имеет «разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, необходимую для создания эффективной системы по выявлению и фиксации нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения».

На момент публикации материала представители Максима Акимова, Минтранса и РТИТС не ответили на запросы РБК.

Что представляет собой рынок фиксации нарушений ПДД и кто еще на него претендует — в материале РБК.

Насколько велик штрафной рынок

В 2018 году на автомобильных дорогах России было установлено 15,3 тыс. комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, в том числе 1,1 тыс. камер на дорогах федерального значения, говорится в справочной информации Минтранса, приложенной к письму Семенова.

В том же году ГИБДД России вынесла штрафов за нарушения ПДД на 113,7 млрд руб., а количество зафиксированных нарушений ПДД составило 131,3 млн, сообщала Госавтоинспекция. При этом сумма штрафов за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах, составила 50,3 млрд руб.

Большая часть фиксирующего нарушения оборудования установлена в рамках государственно-частного партнерства или инвестиционных соглашений с частными инвесторами. Так, в Московской, Рязанской, Курганской и других областях власти заключили с частными компаниями концессионные соглашения и госконтракты на установку и обслуживание камер, в рамках которых вложенные бизнесом в инфраструктуру средства возвращаются за счет получения фиксированной суммы с каждого оплаченного штрафа. Инвесторами в разных регионах выступают «Ростелеком», «МВС Групп», «Ситроникс» и другие компании.

При этом вице-премьер Акимов в апреле 2019 года поручил Генпрокуратуре проверить законность существующей схемы концессий и высказывал мнение, что «сейчас видеокамеры на дорогах — это скорее средство коммерциализации, а не фиксации нарушений».

В мае президент России Владимир Путин дал премьер-министру Дмитрию Медведеву поручение определить единственного исполнителя работ по установке и обслуживанию на дорогах камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на срок до конца июня 2021 года (копия поручения есть у РБК). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев.

Кто еще претендует на контракт

В середине июня глава Минкомсвязи Николай Носков направил главам регионов правительственную телеграмму, в которой говорилось, что единственным исполнителем работ, связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД, планируется назначить ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочернюю компанию «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (суммарно контролируют 64%).

Однако Семенов в письме вице-премьеру Акимову отмечает, что назначение единственным исполнителем РТИТС более целесообразно, так как у компании не только разветвленная телекоммуникационная инфраструктура, но и значительные мощности в дата-центрах и опыт обеспечения защиты данных. «Минтранс информирует, что в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой «Платон» по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой», — говорится в документе.

При этом в планах у структур РТИТС есть еще ряд проектов, связанных с транспортной инфраструктурой. Так, в конце марта Минтранс утвердил «дорожную карту», согласно которой на дорогах планируется построить новую сеть связи — LPWAN, которая нужна для межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT), с ее помощью можно собирать данные с датчиков, счетчиков, сенсоров и передавать их для обработки. По словам источников РБК, Минтранс предлагает сделать исполнителем данного проекта ГЛОНАСС-ТМ — совместное предприятие РТИТС и АО «ГЛОНАСС».

Против выбора любой компании единственным поставщиком услуг по данному направлению публично высказывались «Ростелеком» и «МВС Групп». По словам представителя «Ростелекома» Валерия Костарева, такое решение «поставит под вопрос существование целого рынка, который развивался много лет».

В то же время во власти циркулирует идея сделать систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД полностью государственной. Так, в понедельник, 1 июля, депутаты Думы от партии ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев и другие внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагается сделать все камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД собственностью Российской Федерации. В пояснительной записке к нему отмечено, что так как эксплуатация частных камер видеофиксации осуществляется на возмездной основе в зависимости от количества выписанных штрафов, компании «крайне заинтересованы в увеличении количества выявленных административных правонарушений».

«Многие недобросовестные владельцы [камер] в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников транспортных средств», — отмечено в пояснительной записке.

Как правильнее определить единственного исполнителя

«Бизнес-модель на рынке камер фото- и видеофиксации вполне понятна: оператор закупает и устанавливает камеры, а доход получает за счет процента от оплаченных штрафов. С одной стороны — это обычная коммерческая деятельность, с другой — на операторах лежит социальная ответственность. Не секрет, что со стороны автомобилистов идет много жалоб на качество работы камер. Поэтому вариант, при котором эта деятельность будет контролироваться государством, вполне логичен», — говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

По его мнению, РТИТС способна обеспечить обслуживание всех дорожных камер, так как уже обладает развитой инфраструктурой и необходимыми компетенциями. Однако Бурмистров считает, что экономически выгодно было бы не назначать единого оператора, а выбрать его с помощью конкурса, на который смогут подать заявки несколько квалифицированных исполнителей. К таким Бурмистров относит компанию ЦРПТ (отвечает за маркировку товаров), Сбербанк и др. «Единый оператор дорожных камер должен в первую очередь эффективно работать с большими данными», — уверен эксперт.

«В целом у этого рынка огромный потенциал: в ближайшие годы количество уличных камер должно вырасти в разы. И речь не только о дорожной инфраструктуре, но и о городском видеонаблюдении, которое в перспективе также может перейти единому оператору», — заключает Бурмистров.