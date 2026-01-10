Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи

По мнению Фетисова, помимо хоккейных арен в Сочи в Европе нет альтернатив для проведения олимпийского турнира

Вячеслав Фетисов (Фото: Global Look Press)

Отличной альтернативой для проведения хоккейного турнира предстоящих зимних Олимпийских игр является Сочи. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Первый матч на олимпийской арене «Санта-Джулия» в Милане, которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был остановлен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду.

«Посмотрим, время еще есть, чтобы залатать всякие дырки. Но есть альтернатива — это Сочи, где все готово. Туда могут все прилететь, все стадионы в полном порядке, в наилучшем виде», — сказал Фетисов.

«Надо бы предупредить Международный олимпийский комитет и комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, что есть такая альтернатива. Мы помним, что много чего происходило на Олимпиадах в плане качества, и это очередной пример тех проблем, которые есть за месяц до старта Игр. И в условиях подписания соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиадах прописывалась высококачественная инфраструктура, соответствующая стандарту лиги. Посмотрим, что там будет», — заключил он.

Тестовыми играми на олимпийской арене являются матчи чемпионата и Кубка Италии, которые должны пройти 9–11 января.

Беттмэн беспокоился, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Он допустил, что игроки НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за угроз для их здоровья.

Спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей 9 января заявил, что арена будет готова к началу турнира и хоккеисты НХЛ точно примут в нем участие.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире.

Одним из тестовых турниров для двух хоккейных арен в Сочи стал юниорский чемпионат мира, который проходил за год до Олимпиады-2014.