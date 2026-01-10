 Перейти к основному контенту
Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Байер Штутгарт 1 32 x 17 2 1,04 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Сассуоло 1 1,01 x 30 2 200 Футбол Испания. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Барселона Реал 1 1,95 x 4 2 3,45 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Фиорентина Милан 1 3,7 x 3,3 2 2,07 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Наполи 1 1,7 x 3,6 2 5,3 Футбол Англия. Кубок Ливерпуль Барнсли 1 1,16 x 8 2 14 Футбол Франция. Кубок ПСЖ Париж 1 1,18 x 6,7 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи

Сюжет
Олимпиада-2026
По мнению Фетисова, помимо хоккейных арен в Сочи в Европе нет альтернатив для проведения олимпийского турнира
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Global Look Press)

Отличной альтернативой для проведения хоккейного турнира предстоящих зимних Олимпийских игр является Сочи. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Первый матч на олимпийской арене «Санта-Джулия» в Милане, которая примет хоккейный турнир Олимпиады-2026, был остановлен из-за образовавшейся по ходу игры пробоины во льду.

«Посмотрим, время еще есть, чтобы залатать всякие дырки. Но есть альтернатива — это Сочи, где все готово. Туда могут все прилететь, все стадионы в полном порядке, в наилучшем виде», — сказал Фетисов.

Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
Спорт
Фото:Global Look Press

По мнению Фетисова, помимо хоккейных арен в Сочи в Европе нет альтернатив для проведения олимпийского турнира.

«Надо бы предупредить Международный олимпийский комитет и комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, что есть такая альтернатива. Мы помним, что много чего происходило на Олимпиадах в плане качества, и это очередной пример тех проблем, которые есть за месяц до старта Игр. И в условиях подписания соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиадах прописывалась высококачественная инфраструктура, соответствующая стандарту лиги. Посмотрим, что там будет», — заключил он.

Тестовыми играми на олимпийской арене являются матчи чемпионата и Кубка Италии, которые должны пройти 9–11 января.

Беттмэн беспокоился, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Он допустил, что игроки НХЛ могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за угроз для их здоровья.

Спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей 9 января заявил, что арена будет готова к началу турнира и хоккеисты НХЛ точно примут в нем участие.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в олимпийском турнире.

Одним из тестовых турниров для двух хоккейных арен в Сочи стал юниорский чемпионат мира, который проходил за год до Олимпиады-2014.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Олимпиада Олимпиада-2026 Хоккей Сочи-2014
