Оператор назвал срок ремонта электросети Берлина после блэкаута
Несколько месяцев потребуется для полного восстановления электрической сети в юго-западной части Берлина после повреждения одного из объектов городской энергоинфраструктуры в начале января, сообщила компания-оператор Stromnetz Berlin. Специалисты ввели в эксплуатацию две временные высоковольтные линии.
«Это обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавшем районе. Подключение было установлено в соответствии с планом без дальнейших перебоев в электроснабжении», — говорится в заявлении оператора.
В компании добавили, что приступили к планированию работ по восстановлению исходной конфигурации сети.
3 января 2026 года произошло возгорание подвесного кабельного моста на газовой электростанции в Лихтерфельде, одном из самых престижных жилых районов Берлина. В результате без света на пять дней остались около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. предприятий. По данным оператора энергосети, это было самое длительное отключение электроэнергии в послевоенной истории немецкой столицы.
Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан». В опубликованном заявлении она осудила «жадность к энергии» и назвала свою диверсию протестом против «имперского образа жизни» и «разрушения нашей планеты».
Как пишет Tagesspiegel, на протяжении 14 лет группа эко-анархистов неоднократно совершала поджоги инфраструктурных объектов в Берлине и Бранденбурге. Кроме того, в 2021 и 2024 годах она дважды атаковала электросеть завода Tesla в Грюнхайде.
