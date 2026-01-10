Оператор назвал срок ремонта электросети Берлина после блэкаута

Фото: Omer Messinger / Getty Images Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Omer Messinger / Getty Images Добровольцы Федерального агентства технической помощи Германии зажигают уличный фонарь, работающий от генератора, возле площади Мехикоплац в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Omer Messinger / Getty Images Фото: Omer Messinger / Getty Images Люди проходят мимо закрытой станции метро Mexikoplatz в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Ремонтная техника на месте повреждения электрических кабелей на мосту в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Рабочие прокладывают высоковольтный кабель напряжением 110 киловольт на строительной площадке для восстановления электроснабжения в Берлине (Фото: Lisi Niesner / Reuters) Пункт помощи районного управления Штеглиц-Целендорф в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Люди заряжают телефоны в районном управлении Штеглиц-Целендорф во время отключения электроэнергии в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Пункт помощи районного управления Штеглиц-Целендорф в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Сотрудник Немецкого Красного Креста отдыхает в пункте оказания помощи в районном управлении Штеглиц-Целендорф в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Пункт помощи районного управления Штеглиц-Целендорф в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images) Пункт помощи районного управления Штеглиц-Целендорф в Берлине (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Несколько месяцев потребуется для полного восстановления электрической сети в юго-западной части Берлина после повреждения одного из объектов городской энергоинфраструктуры в начале января, сообщила компания-оператор Stromnetz Berlin. Специалисты ввели в эксплуатацию две временные высоковольтные линии.

«Это обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавшем районе. Подключение было установлено в соответствии с планом без дальнейших перебоев в электроснабжении», — говорится в заявлении оператора.

В компании добавили, что приступили к планированию работ по восстановлению исходной конфигурации сети.

3 января 2026 года произошло возгорание подвесного кабельного моста на газовой электростанции в Лихтерфельде, одном из самых престижных жилых районов Берлина. В результате без света на пять дней остались около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. предприятий. По данным оператора энергосети, это было самое длительное отключение электроэнергии в послевоенной истории немецкой столицы.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан». В опубликованном заявлении она осудила «жадность к энергии» и назвала свою диверсию протестом против «имперского образа жизни» и «разрушения нашей планеты».

Как пишет Tagesspiegel, на протяжении 14 лет группа эко-анархистов неоднократно совершала поджоги инфраструктурных объектов в Берлине и Бранденбурге. Кроме того, в 2021 и 2024 годах она дважды атаковала электросеть завода Tesla в Грюнхайде.