Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов

Губернатор Гусев: три многоэтажки в Воронеже пострадали при атаке дронов

Три многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников на Воронеж, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме», — написал губернатор. По его словам, в еще одном доме в результате атаки началось возгорание в квартире, его уже потушили.

Кроме того, Гусев сообщил о ранении двух человек обломками дронов — мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы. Также повреждения получил как минимум один автомобиль.

Всего средства ПВО перехватили 10 беспилотников в небе над Воронежем. Режим воздушной опасности сохраняется на всей территории Воронежской области, подчеркнул губернатор. Непосредственная угроза атаки дронов объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах.

Минобороны сообщило о перехвате 10 дронов над регионами России с 16:00 до 20:00 мск. Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.