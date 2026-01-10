 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов

Губернатор Гусев: три многоэтажки в Воронеже пострадали при атаке дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Три многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников на Воронеж, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме», — написал губернатор. По его словам, в еще одном доме в результате атаки началось возгорание в квартире, его уже потушили.

Кроме того, Гусев сообщил о ранении двух человек обломками дронов — мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы. Также повреждения получил как минимум один автомобиль.

ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами
Политика
Воронеж

Всего средства ПВО перехватили 10 беспилотников в небе над Воронежем. Режим воздушной опасности сохраняется на всей территории Воронежской области, подчеркнул губернатор. Непосредственная угроза атаки дронов объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах.

Минобороны сообщило о перехвате 10 дронов над регионами России с 16:00 до 20:00 мск. Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Егор Алимов
Воронеж Воронежская область Александр Гусев дроны многоэтажки
Материалы по теме
ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами
Политика
Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж
Политика
За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов Политика, 23:04
Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж Политика, 23:00
Нобелевский комитет отверг возможность передать Трампу премию мира Политика, 22:52
Владелец выбившей «Пэлас» из Кубка Англии команды купил клуб после запоя Спорт, 22:47
Хакеры похитили информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram Технологии и медиа, 22:24
Tasnim сообщило о задержании как минимум 200 лидеров бунтовщиков в Иране Политика, 22:21
Двое полицейских погибли при исполнении служебного долга в ЛНР Общество, 22:03
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами Политика, 21:30
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
Bloomberg узнал об опасении канадцев, что станут следующей целью Трампа Политика, 21:21
Обменянный на француза баскетболист Даниил Касаткин поблагодарил Россию Политика, 21:10
Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти Политика, 21:02
Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи Спорт, 20:55
В Нью-Йорке два адвоката поспорили, кому защищать Мадуро Политика, 20:51