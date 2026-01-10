Три многоэтажки в Воронеже получили повреждения при атаке дронов
Три многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников на Воронеж, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных и одном строящемся доме», — написал губернатор. По его словам, в еще одном доме в результате атаки началось возгорание в квартире, его уже потушили.
Кроме того, Гусев сообщил о ранении двух человек обломками дронов — мужчина получил осколочные ранения, женщина — травму головы. Также повреждения получил как минимум один автомобиль.
Всего средства ПВО перехватили 10 беспилотников в небе над Воронежем. Режим воздушной опасности сохраняется на всей территории Воронежской области, подчеркнул губернатор. Непосредственная угроза атаки дронов объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах.
Минобороны сообщило о перехвате 10 дронов над регионами России с 16:00 до 20:00 мск. Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.
