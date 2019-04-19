Генпрокуратура проверит установку видеокамер для фиксации нарушений ПДД

Вице-премьер Максим Акимов поручил проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений ПДД. Ранее он допускал, что система видеофиксаций на дорогах может полностью перейти к государству

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий вопросы транспорта, поручил Генпрокуратуре проверить законность существующей схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на дорогах. Об этом говорится в протоколе заседания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходившего под руководством вице-премьера, с копией которого ознакомился РБК. Федеральный чиновник подтвердил РБК факт поручения.

Совещание по нацпроекту проходило 27 марта. По его итогам Акимов поручил провести прокурорскую проверку государственно-частного партнерства при установке камер. «МВД России [поручаю] в срок до 20 апреля 2019 года направить в Минтранс России информацию о результатах проверки Генпрокуратуры», — говорится в протоколе.

РБК направил запросы в пресс-службу МВД и официальному представителю Генпрокуратуры Александру Куренному.

В середине февраля Акимов в интервью РБК высказывал мнение, что сейчас видеокамеры на дорогах — это скорее средство коммерциализации, а не фиксации нарушений. Он отмечал, что существующая схема концессий, которая предполагает, что камеры могут устанавливать и частные компании, зарабатывающие за счет штрафов водителей (с каждого штрафа владелец камеры получает фиксированную премию вне зависимости от его размера), скорее всего, будет пересмотрена. «Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке [дороги, где стоит камера] никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — говорил чиновник. Он допускал, что система видеофиксаций нарушений может полностью перейти государству в течение пяти-шести лет.