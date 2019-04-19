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Генпрокуратура проверит установку видеокамер для фиксации нарушений ПДД
Вице-премьер Максим Акимов поручил проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений ПДД. Ранее он допускал, что система видеофиксаций на дорогах может полностью перейти к государству
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий вопросы транспорта, поручил Генпрокуратуре проверить законность существующей схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на дорогах. Об этом говорится в протоколе заседания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходившего под руководством вице-премьера, с копией которого ознакомился РБК. Федеральный чиновник подтвердил РБК факт поручения.

Совещание по нацпроекту проходило 27 марта. По его итогам Акимов поручил провести прокурорскую проверку государственно-частного партнерства при установке камер. «МВД России [поручаю] в срок до 20 апреля 2019 года направить в Минтранс России информацию о результатах проверки Генпрокуратуры», — говорится в протоколе.

РБК направил запросы в пресс-службу МВД и официальному представителю Генпрокуратуры Александру Куренному.

В середине февраля Акимов в интервью РБК высказывал мнение, что сейчас видеокамеры на дорогах — это скорее средство коммерциализации, а не фиксации нарушений. Он отмечал, что существующая схема концессий, которая предполагает, что камеры могут устанавливать и частные компании, зарабатывающие за счет штрафов водителей (с каждого штрафа владелец камеры получает фиксированную премию вне зависимости от его размера), скорее всего, будет пересмотрена. «Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке [дороги, где стоит камера] никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — говорил чиновник. Он допускал, что система видеофиксаций нарушений может полностью перейти государству в течение пяти-шести лет.

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По данным Госавтоинспекции, по состоянию на начало 2019 года всего в России насчитывалось 10,8 тыс. стационарных и 3,9 тыс. передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД, то есть около 15 тыс. камер. За 2018 год было вынесено 106 млн постановлений об административных правонарушениях водителям транспортных средств ​на основании материалов, зафиксированных этими камерами, уточняла Госавтоинспекция. Это составило 82,7% от общего количества всех вынесенных постановлений за прошлый год.

В ведомстве отмечали, что установка таких камер привела к снижению общего количества происшествий: за 2018 год видеофиксация ликвидировала более 1,3 тыс. аварийно опасных участков.

В Минтрансе говорили, что камеры исключают субъективное рассмотрение нарушений и сокращают конфликтные ситуации. Но, по данным министерства, на практике камеры нередко устанавливаются без учета дорожной ситуации: они есть в местах, где часто совершаются правонарушения, не приводящие к авариям, а в местах концентрации ДТП они отсутствуют. «Установка таких технических средств должна быть обусловлена целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения поступления средств в бюджет от взыскиваемых штрафов», — признавали в ведомстве.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Камеры ГИБДД, автодороги, ПДД
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