 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Обменянный на француза баскетболист Даниил Касаткин поблагодарил Россию

Баскетболист Даниил Касаткин, обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), записал видеообращение после возращения домой. В нем спортсмен поблагодарил Россию, адвоката Фредерика Бело и всех, кто участвовал в его освобождении из французской тюрьмы.

«Сейчас нахожусь со своими близкими, со своей невестой, со своими родителями и даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив», — сказал он в ролике, записанном для телеканала «Россия 1». По словам баскетболиста, его невеста и родители проявили «невероятный героизм» и придавали «очень много сил в сложный период». Он также упомянул друзей, писавших ему письма.

Путин помиловал осужденного француза Винатье перед обменом на Касаткина
Политика
Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом)

Игрок Единой лиги ВТБ и бронзовый призер Кубка России Даниил Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в сотрудничестве с хакерской группировкой, вымогавшей деньги у американских компаний. Россиянин все отрицал.

В конце декабря Москва предложила Парижу обменять его на сотрудника швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога» Винатье, осужденного в 2024-м за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и сбор сведений о военной деятельности России.

8 января 2025 года ФСБ показала кадры обмена Касаткина и Винатье, после чего адвокат россиянина сообщил, что его подзащитный вернулся домой.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Денис Малышев
обмен Франция ФСБ Баскетбол хакеры Лоран Винатье Даниил Касаткин
Материалы по теме
Суд в Париже решил выдать США российского баскетболиста Касаткина
Спорт
Защита Касаткина добилась улучшения условий содержания в СИЗО в Париже
Спорт
Россия направит ноту из-за условий содержания Касаткина в СИЗО в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами Политика, 21:30
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
Bloomberg узнал об опасении канадцев, что станут следующей целью Трампа Политика, 21:21
Обменянный на француза баскетболист Даниил Касаткин поблагодарил Россию Политика, 21:10
Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти Политика, 21:02
Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи Спорт, 20:55
В Нью-Йорке два адвоката поспорили, кому защищать Мадуро Политика, 20:51
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Оператор назвал срок ремонта электросети Берлина после блэкаута Общество, 20:44
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
«Ахмат» подписал контракты с игроками сборных Казахстана и Албании Спорт, 20:23
Клуб из шестого дивизиона Англии выбил «Кристал Пэлас» из Кубка страны Спорт, 20:21
Фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает протестующих в Иране Политика, 20:20
Армия Ирана заявила о готовности защитить режим «от любого заговора» Политика, 20:05
Российская саночница заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии Спорт, 19:42