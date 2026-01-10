Обменянный на француза баскетболист Даниил Касаткин поблагодарил Россию

Баскетболист Даниил Касаткин, обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), записал видеообращение после возращения домой. В нем спортсмен поблагодарил Россию, адвоката Фредерика Бело и всех, кто участвовал в его освобождении из французской тюрьмы.

«Сейчас нахожусь со своими близкими, со своей невестой, со своими родителями и даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив», — сказал он в ролике, записанном для телеканала «Россия 1». По словам баскетболиста, его невеста и родители проявили «невероятный героизм» и придавали «очень много сил в сложный период». Он также упомянул друзей, писавших ему письма.

Игрок Единой лиги ВТБ и бронзовый призер Кубка России Даниил Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в сотрудничестве с хакерской группировкой, вымогавшей деньги у американских компаний. Россиянин все отрицал.

В конце декабря Москва предложила Парижу обменять его на сотрудника швейцарской НКО «Центр гуманитарного диалога» Винатье, осужденного в 2024-м за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и сбор сведений о военной деятельности России.

8 января 2025 года ФСБ показала кадры обмена Касаткина и Винатье, после чего адвокат россиянина сообщил, что его подзащитный вернулся домой.