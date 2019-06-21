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«Ростелеком» раскритиковал передачу монтажа дорожных камер одной компании
Компании, занимающиеся размещением фото- и видеокамер для фиксации нарушений правил дорожного движения, раскритиковали идею назначить единым исполнителем для таких работ связанную с «Ростехом» ГЛОНАСС БДД
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Назначение единственным исполнителем по установке и эксплуатации фото- и видеокамер для фиксации нарушений законодательства ООО «ГЛОНАСС БДД» поставит под вопрос существование целого рынка, который развивался много лет, заявил РБК представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

«Ростелеком» является оператором систем фотовидеофиксации на дорогах в нескольких регионах. По оценке Костарева, в России работают 15,5 тыс. комплексов фото- и видеофиксации. «Оборудование улучшается благодаря конкуренции между производителями, которых в России существует более 30. Внедрением решений занимаются интеграторы, эксплуатацией — операторы», — указал он. По словам Руфата Кримана, гендиректора «МВС Груп», оператора систем фотовидеофиксации на дорогах Московской области, согласно нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в России предусмотрена установка 10 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений до 2024 года. «Мы относимся с недоверием к идее передать эту задачу в федеральном масштабе компании со штатом 15 человек», — сказал он.

В четверг, 20 июня, «Коммерсантъ» сообщил, что Минкомсвязь по поручению президента страны Владимира Путина и вице-премьера Максима Акимова готовит распоряжение правительства о назначении единым исполнителем ГЛОНАСС БДД. Эта компания зарегистрирована в Иннополисе, ее акционерами являются казанская компания «Сотка высоток» (36%), «Ростех» (34%) и АО «ГЛОНАСС» (30%).

На днях Минкомсвязь разослала правительственную телеграмму, в которой попросила субъекты России предоставить информацию о количестве необходимых зон контроля нарушений правил ПДД, а также о том, по какой модели регион предпочитает сотрудничать с «ГЛОНАСС БДД»: платить за аренду камеры фото-, видеофиксации (от 65 тыс. до 90 тыс. руб. в месяц) либо за услугу предоставления информации о выявленном факте правонарушения (от 150 до 250 руб.). Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель Минкомсвязи. Он не уточнил, о каких дорогах идет речь, какие затраты потребуются на установку оборудования на них и из каких средств будут профинансированы эти работы. Представители «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» отказались от комментариев. Связаться с компанией «Сотка высоток» не удалось.

По словам Валерия Костарева, инициатива не учитывает, что в части субъектов ранее были внедрены системы фотовидеофиксации, и на данный момент невозможно определить, смогут ли эти системы корректно взаимодействовать с теми, которые будет внедрять единый исполнитель. Кроме того, с точки зрения контроля затрат более эффективным было бы проводить конкурентные закупки, считает представитель «Ростелекома».

С этим согласен глава «МВС Груп». «Важнейшее условие эффективности работы по фиксации нарушений — своевременная установка и обеспечение бесперебойной работы комплексов, в том числе в удаленных районах, зачастую с необходимостью решения сложных вопросов по техническим условиям присоединения к сетям электричества и связи. Без знания на местах, без региональных операционных ресурсов такую работу выполнить невозможно», — отметил Руфат Криман.

По его мнению, назначение одного игрока «гарантированно приведет к снижению эффективности бюджетных расходов, увеличению сроков установки и падению качества обслуживания». Он также указал, что существует риск, что компания без отраслевого опыта и большого штата будет нанимать реальных игроков рынка, удерживая «административную маржу, которая не дойдет до производителя комплексов и эксплуатирующего оператора».

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина
Теги: «Ростелеком», «Ростех», ГЛОНАСС, ПДД
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