Bloomberg узнал об опасении канадцев, что станут следующей целью Трампа

Bloomberg: Канада опасается, что Трамп может сделать ее целью после Венесуэлы

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Канада опасается, что может стать следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в государстве существуют опасения, что Трамп может применить «военное принуждение» против Канады. По словам канадского ученого, занимающегося исследованиями в области глобальной безопасности, Томаса Гомер-Диксона, любая попытка принуждения со стороны США должна быть крайне дорогостоящей.

Страна также обеспокоена потенциальной политической угрозой. События в Венесуэле, где Трамп установил контроль над запасами нефти, показали, что президент США готов действовать авантюрно, добиваясь влияния в регионе, пишет агентство.

Правительство Канады пытается укрепить вооруженные силы страны: увеличивает зарплаты солдатам, закупает новые истребители и подводные лодки. Однако эти меры требуют времени и не могут мгновенно решить проблему.

Канадские власти также опасаются экономического давления. Как пишет Bloomberg, страна сильно зависит от торговли с США, и угрозы отмены льгот по торговому соглашению USMCA или введения новых пошлин могут вызвать хаос в экономике. Чтобы снизить зависимость, правительство ставит задачу диверсификации экспорта, в том числе через усиление отношений с Китаем.

Доцент Карлтонского университета, специализирующийся на оборонной политике, Филипп Лагассе отметил, что чем больше Канада идет на уступки, чтобы сохранить торговые связи и избежать угроз со стороны США, тем выше риск постепенной потери суверенитета. По его словам, страна может оказаться в положении фактически зависимого государства, хотя сама этого не признает.

В 2025 году Трамп неоднократно критиковал бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, называя его «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по торговым тарифам. Кроме этого, он отмечал, что Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США.

«Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — И НИКАКИХ ТАРИФОВ!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

По его словам, США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады без какой-либо на то причины. При этом Канада без огромных субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна».