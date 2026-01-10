 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Bloomberg узнал об опасении канадцев, что станут следующей целью Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Канада опасается, что может стать следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Гренландии, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в государстве существуют опасения, что Трамп может применить «военное принуждение» против Канады. По словам канадского ученого, занимающегося исследованиями в области глобальной безопасности, Томаса Гомер-Диксона, любая попытка принуждения со стороны США должна быть крайне дорогостоящей.

Страна также обеспокоена потенциальной политической угрозой. События в Венесуэле, где Трамп установил контроль над запасами нефти, показали, что президент США готов действовать авантюрно, добиваясь влияния в регионе, пишет агентство.

Правительство Канады пытается укрепить вооруженные силы страны: увеличивает зарплаты солдатам, закупает новые истребители и подводные лодки. Однако эти меры требуют времени и не могут мгновенно решить проблему.

Канадские власти также опасаются экономического давления. Как пишет Bloomberg, страна сильно зависит от торговли с США, и угрозы отмены льгот по торговому соглашению USMCA или введения новых пошлин могут вызвать хаос в экономике. Чтобы снизить зависимость, правительство ставит задачу диверсификации экспорта, в том числе через усиление отношений с Китаем.

Доцент Карлтонского университета, специализирующийся на оборонной политике, Филипп Лагассе отметил, что чем больше Канада идет на уступки, чтобы сохранить торговые связи и избежать угроз со стороны США, тем выше риск постепенной потери суверенитета. По его словам, страна может оказаться в положении фактически зависимого государства, хотя сама этого не признает.

Трамп заявил о готовности «что-то предпринять» против Гренландии
Политика

В 2025 году Трамп неоднократно критиковал бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, называя его «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по торговым тарифам. Кроме этого, он отмечал, что Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США.

«Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады — И НИКАКИХ ТАРИФОВ!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

По его словам, США платят «сотни миллиардов долларов» за субсидирование Канады без какой-либо на то причины. При этом Канада без огромных субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна».

Персоны
Антонина Сергеева
Канада США Дональд Трамп Венесуэла Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
