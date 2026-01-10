ВМС Пакистана провели испытания ПВО в Аравийском море

Военно-морские силы (ВМС) Пакистана провели морские учения, в рамках которых успешно испытали зенитные ракеты, барражирующие боеприпасы, морские дроны. Об этом сообщила пресс-служба ВМС в соцсети Х. Arab News сообщает, что учения прошли в Аравийском море.

В ходе учений военные провели дальнобойную стрельбу зенитной ракетой LY-80 (N) из вертикальной пусковой установки, которая поразила воздушную цель. Это подтвердило «возможности современных систем противовоздушной обороны Пакистана по стрельбе на дальние дистанции».

Также были продемонстрированы высокоточные удары по надводным целям с применением барражирующих боеприпасов. Отдельным военные испытали беспилотное надводное судно в открытом море. Военное ведомство назвало это «значительным скачком в развитии автономных военно-морских технологий».

Начальник штаба ВМС адмирал Навид Ашраф высоко оценил профессионализм экипажей и подтвердил решимость флота защищать национальные морские интересы при любых обстоятельствах, передает пресс-служба.

По данным Business Recorder, за неделю до испытаний в Аравийском море Пакистан провел тесты разработанной в стране крылатой ракеты Taimoor. По данным ВВС Пакистана, ракета воздушного базирования предназначена для поражения наземных и морских целей на дальности до 600 км. Кроме того, в ноябре 2025 года ВМС Пакистана провели испытательный полет разработанной в стране баллистической ракеты корабельного базирования, пишет Business Recorder.

Пакистан находится в состоянии длительного конфликта с Индией из-за спорного региона Кашмир, который привел к нескольким войнам и постоянным пограничным стычкам, а также имеет напряженные отношения и пограничные столкновения с Афганистаном из-за обвинений в укрывательстве боевиков. В октябре 2025 года бои происходили на афгано-пакистанской границе.