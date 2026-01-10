«Ахмат» подписал контракты с игроками сборных Казахстана и Албании
Албанский защитник Клисман Цаке перешел из македонской «Шкендии» в грозненский «Ахмат». Об этом сообщает пресс‑служба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соглашение с 26‑летним футболистом рассчитано на три с половиной года.
Также 10 января «Ахмат» подписал контракт с игроком сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком. Полузащитник прошел медицинское обследование и подписал контракт с грозненским клубом на срок четыре с половиной года.
Цаке провел за «Шкендию» 132 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал семь результативных передач. Ранее албанец также выступал за «Стругу» и «Тирану».
Кенжебек выступал за «Елимай», к которому он присоединился летом 2025 года. За этот период футболист принял участие в 11 матчах казахстанской премьер-лиги, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
«Ахмат» ушел на зимнюю паузу, набрав 22 очка и занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
