Хакеры похитили информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram

Хакеты украли конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской на территориии России и запрещена), сообщила американская компания по кибербезопасности Malwarebytes.

«Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию из 17,5 миллионов аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое», — говорится в сообщении от 9 января с соцсети X.

Портал NotebookCheck пишет, что Malwarebytes связала утечку с хакером, использующим псевдоним «Solonik». Данные пользователей были опубликованы на форуме BreachForums 7 января 2026 года, сделав их доступными для других киберпреступников.

Instagram — третья по популярности платформа социальных сетей в мире, с 2 млрд активных пользователей в месяц и более чем 500 млн ежедневных пользователей. В марте 2022 года в России признали деятельность социальной сети Instagram, принадлежащей компании Meta Platforms Inc., экстремистской и запретили ее на территории страны. Это стало ответом на публикацию внутреннего письма компании, в котором сообщалось, что та временно снимает в своих соцсетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

В конце декабря 2022 года хакеры взломали фонотеку Spotify, получив доступ к части аудиофайлов. Пиратская активистская группа скачала и опубликовала метаданные из Spotify, в выгрузку вошли 256 млн строк метаданных треков и 86 млн аудиофайлов.

По информации, опубликованной на сайте Spotify, сервис содержит более чем 100 млн треков, почти 7 млн подкастов и 350 тыс. аудиокниг. Платформой пользуются более чем 713 млн человек.