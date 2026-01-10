 Перейти к основному контенту
Клуб из шестого дивизиона Англии выбил «Кристал Пэлас» из Кубка страны

Действующий обладатель Кубка Англии уступил «Маклсфилду» со счетом 1:2. Следующий соперник клуба из шестого дивизиона определится позднее
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

«Кристал Пэлас» проиграл «Маклсфилду» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Матчи 1/32 финала продлятся до 12 января. Следующий соперник «Маклсфилда» определится позднее.

Чемпиону Нидерландов и обладателю Кубка Англии дали 7 лет за наркотики
Спорт
Ронни Стам

«Маклсфилд» выступает в шестом дивизионе чемпионата Англии.

«Кристал Пэлас» участвует в Английской премьер-лиге (АПЛ) и является действующим победителем Кубка Англии. В прошлом сезоне команда в финале обыграла «Манчестер Сити» (1:0) и впервые стала обладателем турнира.

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» после 21 матча занимает 13-е место в чемпионате Англии.

Альвина Цаканян
Футбол Кубок Англии по футболу Кристал Пэлас
