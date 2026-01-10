Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

Всего над городом было сбито 10 беспилотников. Пострадали два человека — мужчина и женщина

Над Воронежем уничтожили 10 беспилотников, в результате пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы», — написал он в своем телеграм-канале.

При атаке также были повреждены три жилых многоквартирных и один строящийся дом. В первых трех пострадали остекление и фасады зданий. Как добавил Гусев, еще в одном доме загорелась квартира, пожал уже потушили. Кроме того, в результате атаки был также поврежден как минимум один автомобиль.

За два часа до этого сообщения губернатор написал об уничтожении нескольких беспилотников над городом и рядом районов региона. На тот момент, информации о пострадавших и разрушениях не было.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны России, в свою очередь, отчитывается об уничтожении дронов. Так, 10 января в период с 16:00 до 20:00 мск, было сбито 10 украинских БПЛА над шестью регионами страны.

Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.