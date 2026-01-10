 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гусев рассказал о пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего над городом было сбито 10 беспилотников. Пострадали два человека — мужчина и женщина

Над Воронежем уничтожили 10 беспилотников, в результате пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы», — написал он в своем телеграм-канале.

При атаке также были повреждены три жилых многоквартирных и один строящийся дом. В первых трех пострадали остекление и фасады зданий. Как добавил Гусев, еще в одном доме загорелась квартира, пожал уже потушили. Кроме того, в результате атаки был также поврежден как минимум один автомобиль.

Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике
Политика

За два часа до этого сообщения губернатор написал об уничтожении нескольких беспилотников над городом и рядом районов региона. На тот момент, информации о пострадавших и разрушениях не было.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Минобороны России, в свою очередь, отчитывается об уничтожении дронов. Так, 10 января в период с 16:00 до 20:00 мск, было сбито 10 украинских БПЛА над шестью регионами страны.

Три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.

Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
