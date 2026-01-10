ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами
Министерство обороны России сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще десяти украинских БПЛА над территорией страны в субботу, 10 января. Речь идет о периоде с 16:00 до 20:00 мск.
Согласно сводке военного ведомства, три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.
До этого оборонное ведомство сообщило об уничтожении в течение дня над российскими регионами 41 дрона. Таким образом общее число перехваченных беспилотников на момент выхода публикации достигло 51.
В ночь на 10 января ПВО сбила над российскими регионами 59 украинских БПЛА.
