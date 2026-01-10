 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами

За вечер ПВО сбила над российскими регионами 10 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Воронеж
Воронеж (Фото: Владимир Малдер / Shutterstock)

Министерство обороны России сообщило об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще десяти украинских БПЛА над территорией страны в субботу, 10 января. Речь идет о периоде с 16:00 до 20:00 мск.

Согласно сводке военного ведомства, три дрона сбили над Белгородской областью, по два — над Курской и Воронежской областями. Еще по одному беспилотнику перехватили в Дагестане, Ростовской и Брянской областях.

За ночь над Россией уничтожили почти 60 дронов ВСУ
Политика

До этого оборонное ведомство сообщило об уничтожении в течение дня над российскими регионами 41 дрона. Таким образом общее число перехваченных беспилотников на момент выхода публикации достигло 51.

В ночь на 10 января ПВО сбила над российскими регионами 59 украинских БПЛА.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Минобороны БПЛА ВСУ
