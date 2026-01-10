 Перейти к основному контенту
Политика
0

Fox News сообщил об ударах американских военных по ИГ в Сирии

Как сообщили в эфире телеканала, удары были нанесены в качестве возмездия за гибель двух американских военных и переводчика в середине декабря в Сирии

Соединенные Штаты наносят удары по объектам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) в Сирии, сообщил корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники.

«Второй раз с 19 декабря [2025 года] ВС США наносят авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика», — сказали в эфире канала.

Минобороны Сирии объявило прекращение огня в трех районах Алеппо
Политика
Фото:Karam al-Masri / Reuters

В середине декабря 2025 года представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил о гибели в сирийской Пальмире двух американских солдат и одного гражданского переводчика из США.

Он тогда отметил, что погибшие солдаты участвовали в операции, направленной на противодействие ИГ и другим террористическим группировкам в регионе. Министр войны США Пит Хегсет добавил, что нападавший был убит силами союзников.

По информации Сирийского арабского информационного агентства (САНА), речь шла о совместном американо-сирийском военном патруле. Он попал под обстрел. Как сообщил источник САНА, ранения также получили несколько сотрудников сил безопасности Сирии.

Президент США Дональд Трамп после этого пообещал «очень серьезный» ответ «Исламскому государству» после гибели американских военнослужащих в Сирии. Он назвал это «атакой ИГ против США и Сирии в очень опасном районе, который не полностью контролируется сирийскими властями». По словам Трампа, сирийский президент Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

