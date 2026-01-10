Нобелевский комитет отверг возможность передать Трампу премию мира

Согласно уставу Нобелевского фонда, решение о присуждении премии обжалованию не подлежит. После операции США в Венесуэле получившая в 2025 году премию лидер венесуэльской оппозиции выразила готовность передать награду Трампу

Нобелевскую премию мира невозможно передать американскому президенту Дональду Трампу, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.

«Согласно § 10 Устава Нобелевского фонда, «решение награждающей организации о присуждении премии обжалованию не подлежит. <...> Нобелевская премия не может быть ни отозвана, ни разделена, ни передана другим лицам. После объявления решения оно остается в силе навсегда», — говорится в сообщении.

Как уточняет комитет, ни один из присуждающих премии комитетов в Стокгольме и Осло никогда не рассматривал возможности отозвать уже врученную награду.

«Это не мешает Комитету внимательно следить за дальнейшей деятельностью лауреатов, хотя он не выражает ни своей озабоченности, ни своего одобрения», — подчеркнули в сообщении.

В октябре 2025 года Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, награда была вручена «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Трамп также был номинирован, но награды не получил.

В 2019 году Мачадо объявляла о своем намерении выдвигаться на выборах президента. В 2023 году на праймериз оппозиции она набрала 92% голосов в свою поддержку, однако летом 2023 года суд запретил Мачадо участвовать в выборах. Позднее против нее на родине возбудили уголовное дело.

3 января по распоряжению президента США американские военные захватили в Венесуэле Мадуро и его супругу и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

На пресс-конференции, посвященной операции США, Трамп выразил сомнения в лидерских способностях Мачадо. В своем выступлении он назвал лидера венесуэльской оппозиции человеком, не обладающим необходимыми качествами для управления страной.

Позднее, 6 января, Мачадо заявила, что готова передать Трампу врученную ей Нобелевскую премию мира. «Поскольку это награда венесуэльского народа, мы, безусловно, хотим вручить ее ему и разделить с ним», — сказала она. Политик тогда отметила, что с октября 2025 года, когда ей присудили премию, не разговаривала с Трампом.