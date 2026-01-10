Владелец выбившей «Пэлас» из Кубка Англии команды купил клуб после запоя

«Мэклсфилд» 10 января обыграл действующего обладателя Кубка Англии «Кристал Палас». Роб Сметхерст признался, что не может вспомнить момент, как купил клуб из шестого дивизиона страны

Роберт Сметхерст (Фото: Getty Images)

Владелец «Мэклсфилда» Роберт Сметхерст рассказал BBC, что купил клуб после того, как пил на протяжении четырех дней подряд.

Команда из шестого дивизиона Англии обыграла действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» (2:1) и вышла в 1/16 финала Кубка страны.

«Возможно, покупка футбольного клуба после четырех дней пьянства была не такой уж плохой идеей! Самое смешное, что я не могу этого вспомнить. Но посмотрите, где мы сейчас. Для сообщества и болельщиков возвращение футбольного клуба к жизни — это нечто невероятное», — сказал Сметхерст.

Сметхерст отметил, что победа стала особенным моментом не только для него, но и для болельщиков,

«Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами. Не прямо сейчас, но [в конце сезона] — обязательно. Это «Пэлас», очень хорошая команда. Я думал, счет будет 0:6, 0:7, но я никогда не видел ничего подобного. Игроки выдали сумасшедшую игру», — отметил он.

Сметхерст является владельцем футбольного клуба «Мэкклсфилд» с 2020-го года. Он купил команду на сайте Rightmove после того, как клуб обанкротился.