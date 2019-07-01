Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

С 1 июля проиндексирован тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон». Он увеличился на 14 копеек и достиг отметки в 2,04 руб. за каждый километр.

О планах по индексации министр транспорта Евгений Дитрих рассказал 25 июня по итогам заседания с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и главами логистических компаний.

Глава ведомства добавил, что следующая индексация произойдет в феврале 2020 года, а еще одна — спустя год. «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Первоначально тариф был установлен на уровне 3,73 руб. за 1 км, однако после массовых акций протеста его снизили до 1,53 руб. за 1 км. Тариф 1,90 действовал с 15 апреля прошлого года. Предполагалось, что по итогам 2018 года он должен был достичь 2,15 руб. за один км, однако в июне индексация была перенесена.





