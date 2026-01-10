В Нью-Йорке два адвоката поспорили, кому защищать Мадуро

За право выступить защитником вывезенного в США президента Венесуэлы спорят бывший защитник основателя WikiLeaks и бывший помощник заместителя генпрокурора США. Судья пока не решил, кто из них должен остаться

Барри Поллак (Фото: Peter Summers / Getty Images)

За право защищать в суде Нью-Йорка интересы вывезенного в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро спорят сразу два известных адвоката — бывший защитник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак и Брюс Фейн, занимавший при президенте Рональде Рейгане пост помощника заместителя генерального прокурора. О возникшем казусе сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Поллак, первым приступивший к исполнению своих адвокатских обязанностей, пожаловался в суд, что Фейн пытается вступить в дело, хотя сам Мадуро его никогда не нанимал и даже не видел.

В свою очередь Фейн также обратился в суд с заявлением, в котором указал, что намерен присоединиться к процессу «добросовестно» и на основании просьбы о помощи от «лиц, заслуживающих доверия и находящихся в ближайшем окружении или семье президента Мадуро».

«Мне сказали, что быстрота имеет решающее значение, и я действовал соответственно», — заявил Фейн, указав на чрезвычайные обстоятельства, при которых начался процесс по делу Мадуро. В том числе и тот факт, что столь неожиданно оказаться обвиняемым в процессе, который ведется на чужом для тебя языке, — значит рисковать возникновением недоразумений и недопонимания.

Фейн подтвердил, что с Мадуро не разговаривал и не ставит под сомнение квалификацию или добросовестность Поллака, однако попросил судью провести частную беседу, которая помогла бы выяснить подлинные пожелания задержанного американцами президента Венесуэлы. И если выяснится, что Мадуро участия Фейна в своей защите определенно не желает, то тот сам выйдет из дела.

По данным NYT, судья пока не принял решения по этому спору.

Изначально — до того как был нанят Поллак — суд поручал представлять интересы Мадуро третьему адвокату — Дэвиду Уикстрому.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На первом слушании Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя «порядочным» человеком. Он добавил, что по-прежнему является президентом Венесуэлы.