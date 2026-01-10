 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

В Нью-Йорке два адвоката поспорили, кому защищать Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
За право выступить защитником вывезенного в США президента Венесуэлы спорят бывший защитник основателя WikiLeaks и бывший помощник заместителя генпрокурора США. Судья пока не решил, кто из них должен остаться
Барри Поллак
Барри Поллак (Фото: Peter Summers / Getty Images)

За право защищать в суде Нью-Йорка интересы вывезенного в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро спорят сразу два известных адвоката — бывший защитник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак и Брюс Фейн, занимавший при президенте Рональде Рейгане пост помощника заместителя генерального прокурора. О возникшем казусе сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Поллак, первым приступивший к исполнению своих адвокатских обязанностей, пожаловался в суд, что Фейн пытается вступить в дело, хотя сам Мадуро его никогда не нанимал и даже не видел.

В свою очередь Фейн также обратился в суд с заявлением, в котором указал, что намерен присоединиться к процессу «добросовестно» и на основании просьбы о помощи от «лиц, заслуживающих доверия и находящихся в ближайшем окружении или семье президента Мадуро».

«Мне сказали, что быстрота имеет решающее значение, и я действовал соответственно», — заявил Фейн, указав на чрезвычайные обстоятельства, при которых начался процесс по делу Мадуро. В том числе и тот факт, что столь неожиданно оказаться обвиняемым в процессе, который ведется на чужом для тебя языке, — значит рисковать возникновением недоразумений и недопонимания.

Фейн подтвердил, что с Мадуро не разговаривал и не ставит под сомнение квалификацию или добросовестность Поллака, однако попросил судью провести частную беседу, которая помогла бы выяснить подлинные пожелания задержанного американцами президента Венесуэлы. И если выяснится, что Мадуро участия Фейна в своей защите определенно не желает, то тот сам выйдет из дела.

По данным NYT, судья пока не принял решения по этому спору.

Изначально — до того как был нанят Поллак — суд поручал представлять интересы Мадуро третьему адвокату — Дэвиду Уикстрому.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve) была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени). По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. На первом слушании Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя «порядочным» человеком. Он добавил, что по-прежнему является президентом Венесуэлы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Калюков Евгений Калюков
Николас Мадуро США адвокаты
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности
Политика
Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы
Политика
Лукашенко заявил о сговоре, предательстве и подкупе при похищении Мадуро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
ПВО сбила 10 украинских дронов над шестью российскими регионами Политика, 21:30
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
Bloomberg узнал об опасении канадцев, что станут следующей целью Трампа Политика, 21:21
Обменянный на француза баскетболист Даниил Касаткин поблагодарил Россию Политика, 21:10
Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти Политика, 21:02
Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи Спорт, 20:55
В Нью-Йорке два адвоката поспорили, кому защищать Мадуро Политика, 20:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Оператор назвал срок ремонта электросети Берлина после блэкаута Общество, 20:44
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
«Ахмат» подписал контракты с игроками сборных Казахстана и Албании Спорт, 20:23
Клуб из шестого дивизиона Англии выбил «Кристал Пэлас» из Кубка страны Спорт, 20:21
Фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает протестующих в Иране Политика, 20:20
Армия Ирана заявила о готовности защитить режим «от любого заговора» Политика, 20:05
Российская саночница заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии Спорт, 19:42