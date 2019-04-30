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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Минтранс предложил построить отдельную сеть связи для транспорта
Минтранс предложил создать новую сеть связи на транспортной инфраструктуре. Основной претендент на реализацию проекта — СП Игоря Ротенберга, «Ростеха» и компании ГЛОНАСС. Сотовые операторы называют проект лишенным смысла
Фото: Marcelo Perez del Carpio / Bloomberg

В конце марта Министерство транспорта утвердило дорожную карту покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи LPWAN, говорится в распоряжении, подписанном замминистра транспорта Алексеем Семеновым (копия документа есть у РБК).

LPWAN — это специальная сеть мобильной связи для межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT), с ее помощью можно собирать данные с датчиков, счетчиков, сенсоров и передавать их для обработки. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручал вице-премьерам Юрию Борисову и Максиму Акимову совместно с «Ростехом» и РЖД проработать вопрос создания в России единой цифровой транспортно-логистической системы на базе подконтрольного государству АО ГЛОНАСС.

Согласно дорожной карте, первую сеть начнут строить в 2019 году на железнодорожном перегоне «Карталы-Красное». В 2020-22 годах планируется охватить внутренние водные пути, участок транспортного коридора «Север-Юг», ж/д перегон «Владивосток-Находка» и строящуюся скоростную автодорогу Москва-Санкт-Петербург (М11). С 2021 года начнется строительство сетей на трассах «Беларусь» (М1), «Крым» (М2), «Россия» (М10), «Скандинавия» (А181) и других объектах, следует из документа. Необходимый размер и источники инвестиций в дорожной карте не указаны.

Кто будет заниматься строительством сети и будет ее оператором «дорожная карта» не уточняет. По словам источника РБК, близкого к одному из операторов сотовой «большой тройки», Минтранс предлагает сделать исполнителем проекта ГЛОНАСС-ТМ (совместное предприятие структур Игоря Ротенберга, ГК «Ростех» и АО «Глонасс»). Вопрос обсуждался на нескольких заседаниях рабочей группы «Информационная Инфраструктура» в рамках программы «Цифровая экономика», — отметил собеседник РБК. Это подтвердил источник РБК в другом операторе «большой тройки».

Кто такая ГЛОНАСС-ТМ
ГЛОНАСС-ТМ была создана в январе 2018 года. Это совместный проект АО «ГЛОНАСС» и «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», в капитале которого участвуют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг, а также госкорпорация «Ростех»). Исходя из презентации компании, попавшей ранее к РБК, ГЛОНАСС-ТМ планирует создать федеральную сеть интернета вещей с использованием протокола XNB — отечественной реализации технологии LPWAN. Для этих целей в конце ноября 2018 года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на закрытом заседании выделила компании частоты 863–865 МГц и 874–876 МГц без конкурса. Капитальные затраты на строительство сети на пять лет должны составить 53 млрд руб.

Зачем нужна новая сеть

Сейчас сети коммерческих операторов охватывают не всю транспортную инфраструктуру, отмечается в концепции развития сетей LPWAN на транспортной инфраструктуре, подготовленной подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (копия также есть у РБК). Например, их нет в малонаселенных районах, где находятся или планируется развивать БАМ, Транссиб, Северный широтный ход, большая часть внутренних водных путей, Северный морской путь и др.

Кроме того, технологии, которые развивают сотовые операторы не могут гарантировать 100-процентное качество предоставления услуги, которое необходимо для работы сервисов M2M и IoT на транспорте. Строительство сетей LPWAN позволит обеспечить сплошное покрытие транспортной инфраструктуры, благодаря этому можно будет осуществлять непрерывный контроль грузов, мониторинг технического состояния инфраструктуры и транспортных средств, определять местоположения последних, передавать критическую информацию и т.д., говорится в концепции. В «ЗащитаИнфоТранс» не ответили на момент публикации на запрос РБК.

Представитель Минтранса не ответил на вопрос РБК о том, кто станет оператором сетей LPWAN на первых объектах. «Возможным решением для достижения этой цели является взаимодополняющее использование сетей LPWAN коммерческих операторов и федеральной сети передачи данных класса LPWAN транспортного комплекса страны», — отметил представитель министерства.

По словам представителя ГЛОНАСС-ТМ, они не обладают информацией «о дорожной карте, а также возможных условиях и сроках определения исполнителя [работ по строительству сети LPWAN]». В тоже время он отметил, что ранее компания получила частоты для решения государственной задачи по созданию федеральной сети интернета вещей, применимой, в том числе для контроля на транспорте. «Проект построения федеральной сети интернета вещей не предусматривает государственное финансирование, а предполагает исключительно частные инвестиции», — подчеркнул он.

Из материалов программы «Цифровая экономика» следует, что в 2018-2021 годах на строительство сетей интернета вещей в России планируется направить 1,49 млрд руб., в том числе 590 млн руб. из бюджета. Но сколько из этого предусмотрено на строительство сетей LPWAN на приоритетных транспортных объектах — не уточняется.

Представитель АНО «Цифровая экономика» сообщил РБК, что рабочая группа планирует рассмотреть дорожную карту покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры на заседании в мае. По его словам, они пока не располагают информацией об актуальном статусе согласования документа внутри Минтранса. Кто может стать исполнителем работ, представитель АНО не стал комментировать.

Сотовые операторы против

Сотовые операторы раскритиковали планы по строительству отдельной сети для работы сервисов M2M и IoT на транспорте. По словам пресс-секретаря «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анны Айбашевой, это не имеет «ни технического, ни экономического смысла». «Надо максимально использовать существующую инфраструктуру операторов связи. Тем более, что общая концепция IoT подразумевает его внедрение не только на транспорте, но и в других отраслях. Поэтому, синергетический эффект будет не только для транспорта», — отметила она. По словам представителя «МегаФона», все описанные функции сети от Минтранса можно реализовать совместно с операторами связи, используя профессиональные решения и учитывая будущее развитие 5G. «Мы за конкурентный и прозрачный рынок и понятные технологии, но мы обеспокоены возможными принудительными мерами назначения. LPWAN в целом не предназначены для реализации решений связанных с мобильностью, подобные решения на транспорте очень спорны, скорее они применимы на стационарных объектах», — отметил представитель «МегаФона». Представитель МТС не стал комментировать планы Минтранса.

Источник РБК, близкий к одному из операторов «большой тройки», отметил, что государство, с одной стороны, требует от сотовых операторов организовать покрытие сотовой связью федеральных автодорог, что зачастую является убыточным для компаний, а с другой — «пытается лишить возможности заработать на этом».

По мнению главы Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, ГЛОНАСС-ТМ сможет привлекать партнеров к исполнению проекта. Он также считает, что подобная сеть на транспорте не может развиваться с использованием только одной технологии. «Где это будет экономически целесообразно, будут привлекать операторов связи 3G и 4G», — указал он.

Авторы: Анна Балашова, Мария Коломыченко, Александра Посыпкина, Мария Кокорева
Теги: Минтранс, Игорь Ротенберг, «Ростех», мобильная связь
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