Минтранс предложил построить отдельную сеть связи для транспорта

Зачем нужна новая сеть

Сейчас сети коммерческих операторов охватывают не всю транспортную инфраструктуру, отмечается в концепции развития сетей LPWAN на транспортной инфраструктуре, подготовленной подведомственного Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (копия также есть у РБК). Например, их нет в малонаселенных районах, где находятся или планируется развивать БАМ, Транссиб, Северный широтный ход, большая часть внутренних водных путей, Северный морской путь и др.

Кроме того, технологии, которые развивают сотовые операторы не могут гарантировать 100-процентное качество предоставления услуги, которое необходимо для работы сервисов M2M и IoT на транспорте. Строительство сетей LPWAN позволит обеспечить сплошное покрытие транспортной инфраструктуры, благодаря этому можно будет осуществлять непрерывный контроль грузов, мониторинг технического состояния инфраструктуры и транспортных средств, определять местоположения последних, передавать критическую информацию и т.д., говорится в концепции. В «ЗащитаИнфоТранс» не ответили на момент публикации на запрос РБК.

Представитель Минтранса не ответил на вопрос РБК о том, кто станет оператором сетей LPWAN на первых объектах. «Возможным решением для достижения этой цели является взаимодополняющее использование сетей LPWAN коммерческих операторов и федеральной сети передачи данных класса LPWAN транспортного комплекса страны», — отметил представитель министерства.

По словам представителя ГЛОНАСС-ТМ, они не обладают информацией «о дорожной карте, а также возможных условиях и сроках определения исполнителя [работ по строительству сети LPWAN]». В тоже время он отметил, что ранее компания получила частоты для решения государственной задачи по созданию федеральной сети интернета вещей, применимой, в том числе для контроля на транспорте. «Проект построения федеральной сети интернета вещей не предусматривает государственное финансирование, а предполагает исключительно частные инвестиции», — подчеркнул он.

Из материалов программы «Цифровая экономика» следует, что в 2018-2021 годах на строительство сетей интернета вещей в России планируется направить 1,49 млрд руб., в том числе 590 млн руб. из бюджета. Но сколько из этого предусмотрено на строительство сетей LPWAN на приоритетных транспортных объектах — не уточняется.

Представитель АНО «Цифровая экономика» сообщил РБК, что рабочая группа планирует рассмотреть дорожную карту покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры на заседании в мае. По его словам, они пока не располагают информацией об актуальном статусе согласования документа внутри Минтранса. Кто может стать исполнителем работ, представитель АНО не стал комментировать.

Сотовые операторы против

Сотовые операторы раскритиковали планы по строительству отдельной сети для работы сервисов M2M и IoT на транспорте. По словам пресс-секретаря «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анны Айбашевой, это не имеет «ни технического, ни экономического смысла». «Надо максимально использовать существующую инфраструктуру операторов связи. Тем более, что общая концепция IoT подразумевает его внедрение не только на транспорте, но и в других отраслях. Поэтому, синергетический эффект будет не только для транспорта», — отметила она. По словам представителя «МегаФона», все описанные функции сети от Минтранса можно реализовать совместно с операторами связи, используя профессиональные решения и учитывая будущее развитие 5G. «Мы за конкурентный и прозрачный рынок и понятные технологии, но мы обеспокоены возможными принудительными мерами назначения. LPWAN в целом не предназначены для реализации решений связанных с мобильностью, подобные решения на транспорте очень спорны, скорее они применимы на стационарных объектах», — отметил представитель «МегаФона». Представитель МТС не стал комментировать планы Минтранса.

Источник РБК, близкий к одному из операторов «большой тройки», отметил, что государство, с одной стороны, требует от сотовых операторов организовать покрытие сотовой связью федеральных автодорог, что зачастую является убыточным для компаний, а с другой — «пытается лишить возможности заработать на этом».

По мнению главы Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, ГЛОНАСС-ТМ сможет привлекать партнеров к исполнению проекта. Он также считает, что подобная сеть на транспорте не может развиваться с использованием только одной технологии. «Где это будет экономически целесообразно, будут привлекать операторов связи 3G и 4G», — указал он.