Политика⁠,
0

Tasnim сообщило о задержании как минимум 200 лидеров бунтовщиков в Иране

Tasnim: в Иране задержали как минимум 200 лидеров бунтовщиков

В Иране силовые структуры задержали как минимум 200 лидеров вооруженных группировок, которых обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации агентства, в ходе операций было обнаружено и изъято из тайников значительное количество оружия: боеприпасы, гранаты и коктейли Молотова. Задержание лидеров группировок, использовавших протестующих в качестве «живого щита», стало одной из причин снижения накала беспорядков 10 января, отмечает Tasnim.

Агентство пишет, что вечером 9 января и утром 10 января на главных площадях и улицах Тегерана «царило спокойствие», следов недавних беспорядков не было. Такая же обстановка сохранялась в большинстве районов города. Лишь в некоторых восточных кварталах произошли отдельные инциденты, но там ситуация была более спокойной, чем в разгар протестов, добавило Tasnim.

Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Фото:Reuters

Волна протестов в Иране началась 28 декабря на главном тегеранском базаре. Изначально в акциях участвовали владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями властей на фоне обвала национальной валюты и резкого роста цен. Ситуация привела к скорой отставке главы Центробанка Мохаммада Фарзина, а демонстрации быстро распространились по другим городам. К 9 января, по заявлению мэра Тегерана Алирезы Закани, участники протестов разгромили 26 банков и 25 мечетей в столице. В тот же день аятолла Али Хаменеи в обращении к нации обвинил протестующих в попытках угодить «запятнавшему руки кровью иранцев» президенту США Дональду Трампу.

Журнал Time сообщил о гибели более 200 участников акций протеста. По данным экспертов иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), за последние 13 дней в Иране погибли как минимум 65 человек, в том числе 50 участников акций протеста и 14 сотрудников силовых ведомств.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Егор Алимов
Иран массовые протесты задержание лидеры
