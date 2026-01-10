Двое полицейских погибли при исполнении служебного долга в ЛНР

Сотрудники территориального ОВД Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов погибли при исполнении, сообщила пресс-служба МВД по ЛНР. О гибели сотрудников полиции также сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников отдела МВД России «Сватовский» в связи с гибелью при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства гибели правоохранителей в правительстве и МВД не уточнили.

Ранее, в конце декабря, в Москве при взрыве погибли двое сотрудников полиции — Максим Горбунов и Илья Климанов. Полицейские заметили подозрительного человека рядом со служебным автомобилем. При попытке задержания сработало взрывное устройство. Подозреваемый также скончался на месте от взрыва.