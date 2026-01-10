Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым средства от продажи венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах Министерства финансов США или поступающие на него, особым образом замораживаются «во имя блага американского и венесуэльского народов». С момента подписания указа на эти средства не может быть наложен судебный арест, они также не могут изъяты или взысканы по какому-либо иску.

Указ запрещает проводить любые операции с данными средствами, иначе как по специальному разрешению.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Белого дома, говорится, что выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, которая находится на хранении у властей США и имеет иммунитет от претензий частных лиц, например, от кредиторов режима бывшего президента республики Николаса Мадуро. Особо отмечается, что изъятие средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США и подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.

Ранее, 7 января, Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн барр. нефти. Как отметил тогда президент США, ее продадут по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти (около 17%), но из-за неэффективного управления, национализации и санкций добывает менее 1% мировой нефти.

Материал дополняется