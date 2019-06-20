Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД

Правительство назначило ответственную за осуществление видеофиксации нарушений правил дорожного движения компанию. Ею стала дочка «Ростеха»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет не о всех регионах России. В Московской, Курганской, Рязанской областях, а также в Ингушетии и Чечне договоры на установку и обслуживание камер были заключены с различными частными компаниями, которые возвращают свои инвестиции за счет оплаченных штрафов. Но эта система вызывала критику со сторону водителей, которые считали, что частные компании зарабатывают на участниках движения, а не занимаются предотвращением Дорожно-транспортных происшествий.

«Коммерсантъ», утверждает, что идея определить единственного оператора в большинстве регионах принадлежит «Ростеху». С такой идеей компания обращалась к президенту Владимиру Путину. Дальше вопрос рассматривался в правительстве и Минкомсвязи.

Что касается финансовых условий, то предполагается, что аренда одного комплекса будет стоить 65–90 тыс. руб. в месяц или 150–250 руб. за «услугу» предоставления информации о правонарушении. Для примера подмосковная «МВС Груп», работающая на похожих расценках, в 2018 году заработала 3,1 млрд руб.