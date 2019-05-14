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Археологическая находка у Керчи обошлась бюджету в 3 млрд
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Газета
Археологическая находка у Керчи обошлась бюджету в 3 млрд
Газета № 063 (3018) (1405) Бизнес,
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Археологическая находка у Керчи обошлась бюджету в 3 млрд
Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту подорожало на 10%
Минэкономразвития предложило увеличить расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту на 3,4 млрд руб., до 31 млрд руб. Основная причина — необходимость обойти древний город Манитра
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастут на 3,38 млрд руб. — с 27,66 млрд до 31,04 млрд руб. Это следует из предложений Минэкономразвития, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Большая часть этой суммы, 2,9 млрд руб., приходится на увеличение расходов на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту (до 20,7 млрд руб.). Еще на 542 млн руб. планируется увеличить затраты на обеспечение безопасности железнодорожных подходов (до 5,7 млрд руб.).

Перераспределение средств запланировано на основании предложений правительства Крыма и Севастополя «с учетом необходимости эффективного использования средств федерального бюджета в рамках программы» «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», утвержденной в 2014 году, сообщил РБК представитель Минэкономразвития.

«Дополнительные средства понадобятся для переноса участка железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, чтобы сохранить уникальный памятник археологии и для устройства насыпей. Три километра железной дороги прокладываются на 140 м южнее, чтобы сохранить античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», — сообщил РБК представитель информационного центра Крымского моста.

О том, что строители железной дороги к Крымскому мосту наткнулись на древний город Манитра, стало известно в ноябре 2018 года. Тогда археологи обнаружили на этом месте усадьбу времен Боспорского царства. Строители обещали сохранить находку и изучить возможность переноса дороги. «Для сохранения уникального исторического памятника строители подхода к Крымскому мосту скорректируют трассу железнодорожной линии на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы», — говорилось в сообщении инфоцентра проекта.

Позже было принято решение перепроектировать железнодорожные подходы к Крымскому мосту со стороны Керчи, разместив их южнее. По оценкам строителей, работа над новым проектом должна была занять около шести месяцев.

Дополнительные работы не повлияют на сроки сдачи железнодорожной части моста. «Подход заработает синхронно с железнодорожной частью Крымского моста, как и планируется, в декабре 2019 года», — сказал РБК 13 мая представитель инфоцентра.

Единственным исполнителем работ по строительству Крымского моста назначена компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Движение по автодорожной части моста началось в мае 2018 года, открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года, первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря. В марте 2019 года стало известно, что строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста и уложили половину рельсов. Безопасность железной дороги на Крымском мосту будет обеспечена с помощью сканеров.

Совокупный объем финансирования ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» составляет 878 млрд руб. Проект постановления Минэкономразвития предусматривает увеличение финансирования на 81 млрд руб., до 959 млрд руб. При этом Минэкономразвития предлагает сократить объем финансирования программы в ближайшие два года: в 2019 году на 25,74 млрд руб. и в 2020 году на 21,47 млрд руб. Освободившиеся средства ведомство хочет направить на увеличение бюджетных ассигнований Минфина. Перераспределение средств внутри целевой программы предусмотрено с последующим их восстановлением в программе в 2021 году. «Все объекты программы будут обеспечены финансированием в полном объеме», — сообщил РБК представитель Минэкономразвития.

Проект постановления, предложенный Минэкономразвития, устанавливает, что государственная экспертиза, а также повторные экспертизы в отношении объектов капитального строительства Крыма и Севастополя, сметная стоимость которых превышает 1 млрд руб., должны проводиться в Главгосэкспертизе России.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Автор: Галина Казакулова.
Теги: «Крымский мост» , Минтранс , Росжелдор
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