Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Шереметьево подало заявку на покупку Домодедово

Аукцион, который должен был пройти 20 января, не состоялся — единственного претендента не допустили до торгов. Второй этап торгов состоится 29 января
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево подала заявку на участие во втором этапе торгов по аэропорту Домодедово. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьево.

«ООО «Перспектива» подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово», — говорится в сообщении.

О том, что Шереметьево будет участвовать, в аэропорту сообщали РБК ранее.

Шереметьево стало претендентом на аэропорт Домодедово
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Официально продажа Домодедово началась 12 января 2026 года. Аукцион должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого — не допустили до торгов. Бизнесмен отказался принимать участие во втором этапе аукциона, который состоится 29 января. Участники могут подать заявки с полуночи 22 января до 17 часов 28 января.

Участник первого аукциона на Домодедово: «Поприкалывались и хватит»
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Авторы
Теги
Герман Костринский Герман Костринский, Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Анастасия Лежепекова
Шереметьево аэропорт Домодедово аукционы покупка продажа аэропорты
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 17:42
Захарова назвала «умозрительными» слова Трампа о судьбе ДСНВ Политика, 18:09
Рекордсмен сборной Боснии перешел в немецкий «Шальке» до конца сезона Спорт, 18:07
«Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар». Инфографика Общество, 18:06
Зеленский предложил дать подзатыльник Виктору, живущему на деньги Европы Политика, 18:03
За ₽3,8 млн в Москве выставили на торги сторожку — памятник XIX века Недвижимость, 17:55
Удержится ли рубль ниже 80? Три мнения аналитиков. ВидеоПодписка на РБК, 17:52 
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ Политика, 17:49
ЦБ понизил курс доллара на ₽1,5, а курс евро — почти на ₽2 Инвестиции, 17:48
Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России Политика, 17:39
Чанпэн Чжао спрогнозировал рост альткоинов и цену биткоина в $200 тыс. Крипто, 17:37
Зеленский предложил помощь Украины в защите Гренландии от России Политика, 17:33
Смолов начнет обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте Спорт, 17:31
Заложники эмпатии: как перестать брать на себя чужие проблемы Образование, 17:31
Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера Политика, 17:26