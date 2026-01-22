Шереметьево подало заявку на покупку Домодедово

Аукцион, который должен был пройти 20 января, не состоялся — единственного претендента не допустили до торгов. Второй этап торгов состоится 29 января

Фото: Андрей Любимов / РБК

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево подала заявку на участие во втором этапе торгов по аэропорту Домодедово. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьево.

«ООО «Перспектива» подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово», — говорится в сообщении.

О том, что Шереметьево будет участвовать, в аэропорту сообщали РБК ранее.

Официально продажа Домодедово началась 12 января 2026 года. Аукцион должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого — не допустили до торгов. Бизнесмен отказался принимать участие во втором этапе аукциона, который состоится 29 января. Участники могут подать заявки с полуночи 22 января до 17 часов 28 января.