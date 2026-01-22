Шереметьево подало заявку на покупку Домодедово
Дочерняя структура аэропорта Шереметьево подала заявку на участие во втором этапе торгов по аэропорту Домодедово. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьево.
«ООО «Перспектива» подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово», — говорится в сообщении.
О том, что Шереметьево будет участвовать, в аэропорту сообщали РБК ранее.
Официально продажа Домодедово началась 12 января 2026 года. Аукцион должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента — индивидуального предпринимателя Евгения Богатого — не допустили до торгов. Бизнесмен отказался принимать участие во втором этапе аукциона, который состоится 29 января. Участники могут подать заявки с полуночи 22 января до 17 часов 28 января.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине